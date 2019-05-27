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Kadıköy'de yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.05.2019 07:01 | Son Güncelleme

Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy Fikirtepe'de meydana gelen yangında ölen ve yaralananlar olduğu bildirildi.

Edinilen bilgiye göre, Özbey Caddesi'nde bulunan kentsel dönüşüm için boşaltılmış 3 katlı binada yangın başladı. Çevredeki 3 farklı binaya sıçrayan yangına çok sayıda itfaiye ve ambulans sevk edildi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, 4 ve 5 katlı binaların üst katlarında mahsur kalan vatandaşları merdiven ile kurtarırken hızlı şekilde yayılan yangına müdahale etti.

Yangının başladığı boş binanın kağıt toplayıcılar tarafından depo olarak kullandığı öne sürülürken, yangın sırasında alevlerden kurtulamayan bazı vatandaşların hayatını kaybettiği bildirildi.

Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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Fikirtepe kadıköy ölü ve yaralı yangın

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