Kadıköy'de yangın, mahsur kalanlar kurtarıldı(Geniş Haber)

Cengiz ÇOBAN-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de 10 katlı bir apartmanın giriş katında çıkan yangın nedeniyle merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Dairelerde dumandan etkilenip mahsur kalanları, itfaiye ekipleri merdivenlerle kurtardı. Dumanda etkilen 6 kişi tedbir amaçlı hastaneye kaldırıldı.

19 Mayıs Mahallesi, Mehpare Sokak'ta bulunan 10 katlı bir apartmanın giriş bölümündeki elektrik panosunda saat 19.30 sıralarında yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunu yoğun duman kapladı. Yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri dairelerde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ve çok sayıda ambulans sevk edildi.

Dumandan etkilenenler kendilerini balkonlara atarak yardım bekledi. İtfaiye ekipleri, binanın içerisinde çıkan yangını söndürülerek duman tahliye çalışması yaptı. Dairelerinde mahsur kalanları itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla tahliye etti. Bazı kişiler de itfaiye erleri tarafından dışarıya çıkartıldı. Mahsur kalanlar arasında bebeklerin de olduğu görüldü.

Polis ekipleri, yangının çıktığı sokağı trafiğe kapatırken çevrede güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekipleri, yangında dumanda etkilenen kişileri ambulansta tedavi altına alırken, bazı vatandaşlar yangın nedeniyle panik yaşandığı görüldü. Yangın nedeniyle dumandan etkilen 6 kişi tedbir amaçlı çevredeki hastaneye kaldırıldı.

Apartmanda oturan Davut Kapıcı "Dairede otururken bir anda elektriklerin gittiğini gördük. Kapıyı açarak koridora bakalım elektrik var mı diye. Kapıyı açtığımız da yoğun bir duman ve koku olduğunu hissettik. Hemen çocukları dışarıya çıkartarak diğer dairelerde yaşayanların zillerine bastık. Yangın bodrum katta elektrik panosunda patlama olmuş. 10 katlı bir bina 38 daire var. Bütün apartman sakinlerini itfaiye ekipleri gelişinden sonra merdivenlerle indirmeye çalıştılar. Dumandan etkilenenler var ama herhangi bir şey yok." dedi.

Polis ekipleri yangınla ilgili soruşturma başlattı.

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