KADIKÖY'DE YANGIN PANİĞİ; DUMANDAN ETKİLENENLER TAHLİYE EDİLDİ 

Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL DHA KADIKÖY'de 11 katlı binanın 7'inci katında yangın çıktı. Yangın nedeniyle dairede kalan 5 kişi dumandan etkilenirken, apartman sakinleri tahliye edildi.

Kadıköy, Caddebostan Mahallesi Prof. Dr. Hulusi Behçet Caddesi'nde bulunan 11 katlı apartmanın 7'inci katında saat 20.30 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede daireyi sardı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri dumandan etkilenen 5 kişiyi tahliye ederek, sağlık ekiplerine teslim etti. Apartman sakinleri de tahliye edildi.

Dumandan etkilenenlere ilk müdahale olay yerinde yapılırken, bir kişi ambulansla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Ekipler alevlere müdahale ederek, söndürdü. Dairede hasar oluştu.

"İNSANLAR BAĞIRMAYA BAŞLADI"

Yangın sırasında binanın altında bekleyen bir kişi, "Kısa süre içerisinde yangın çıktı. Biz de burada çalışıyorduk ve bekliyorduk. Binadan dumanlar yükseldi. İnsanlar bağırmaya başladı. İtfaiye ve sağlık ekipleri geldi. İçeride yaralı olup olmadığı bilmiyorum ama üst katlardaki vatandaşları aşağı indirdiler. Aşırı derece dumanlar vardı." diye konuştu

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü.

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-Binadan detaylar

-İtfaiye ekipleri çalışması

-Polis ekiplerin güvenlik önlemi

-Dumandan etkilen vatandaşlar

-Sağlık ekipleri vatandaşlara müdahalesi

-Ambulansa götürülen vatandaşlar

-Vatandaşla ile röp.

-Apartman sakinlerinden detaylar

-Genel ve detaylar

