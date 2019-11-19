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Kadıköy'de yangın... Yatalak hastayı itfaiye ekipleri kurtardı 

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2019 13:58 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de 15 katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Cengiz ÇOBAN-İsa Almaçayır/İstanbul,(DHA) KADIKÖY'de 15 katlı binanın birinci katında çıkan yangında mahsur kalan yatalak bir kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dumandan etkilen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Yangın saat 13.00 sıralarında Sahrayıcedid Mahallesi Sinan Sokak'ta meydana geldi.15 katlı binanın 1. Katından dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Binada yaşayanlar kendilerini dışarı atarken, yangın çıkan dairede yatalak bir kişinin mahsur kaldığı öğrenildi. Büyük korku ve paniğin yaşandığı yangında itfaiye ekipleri merdiven aracıyla ve yerden müdahale etmeye başladı. Yoğun duman nedeniyle üst katlardaki vatandaşlar cam ve balkonlara çıktı. İtfaiye ekipleri yanan daireye girerek yatalak hasta Sacide Aydın'ı dışarı çıkardı. Ambulansa alınan Aydın hastaneye kaldrılırken, hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Dumandan etkilenen bir kişi de ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Binada yaşayan bir vatandaş “Duman bir anda binaya doldu. Hemen dışarı çıktık. Dairde yaşlı bir kadın mahsur kalmış “ diye konmuştu.
İtfaiyenin yarım saat süren çalışmalarının ardından yangın kontrol altına alınırken, ekiplerin çalışması devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

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