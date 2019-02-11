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KADIKÖY'DE YANGINDA MAHSUR KALAN 2 KADINI İTFAİYE KURTARDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 12:21 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı.

Haber-Kamera: Murat KORKMAZ-İSTANBUL DHA
Kadıköy'de bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle asansörde ve üst katta iki kadın mahsur kaldı. Dumandan etkilenen iki kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
19 Mayıs Mahallesi'nde bulunan bir apartmanın bodrum katında saat 11.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın nedeniyle apartmanın merdiven boşluğunda yoğun duman birikti. Apartmanın asansöründe ve üst katta oturan 2 kadın dumandan etkilendi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederek, kısa sürede kontrol altına aldı. Asansörde mahsur kalan ve dumandan etkilenen kadın itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öte yandan üst katta oturan ve dumandan etkilenen bir başka kadın ise merdivenle kurtarıldı. Ambulansa taşınarak ilk müdahalesi yapılan kadınlar hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Görüntü Dökümü:
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-İtfaiye ekiplerinin yangın merdiveninden binaya girmeleri
-Merdivenle mahsur kalan kadının kurtarılması
-Sedye ile ambulansa taşınan kadın
-Genel ve detaylar

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