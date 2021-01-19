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  4. Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı

19.01.2021 18:25 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı.Kadıköy’de Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.K.

Kadıköy’de yaşlı kadına şiddet uygulayan bakıcı gözaltına alındı.
Kadıköy’de Özbekistan uyruklu olduğu iddia edilen 28 yaşındaki R.K. isimli kadın bakıcı, yaşlı kadına fiziksel şiddet uygulayarak, cinsel içerikli sözlü tacizlerde bulunmuş, bakıcının bir arkadaşı tarafından cep telefonu kamerasına kaydedilen görüntüler ortaya çıkmıştı. Yaşlı kadının yeğeninin şikayeti üzerine polis ekipleri bakıcıyı yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda Özbekistan uyruklu bakıcı R.K. gözaltına alındı.

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