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  4. Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası

Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.01.2020 21:25 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti.

Gamze ŞİMŞEK/ İSTANBUL (DHA) KADIKÖY'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay yılbaşı gecesi Kadıköy Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre sokakta yürüyen genç kadını takip eden kimliği belirsiz kişi, cinsel saldırıda bulundu. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaştı. Kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulundu. Polis şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Şüphelinin kimliği tespit edilmeye çalışılıyor.

SALDIRGAN GÜVENLİK KAMERASINDA
Öte yandan şüphelinin kadını takip etmesi güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde şüphelinin sokakta yürüyen genç kadını takip ettiği, daha sonra olay yerinden koşarak uzaklaştığı yer alıyor.
(FOTOĞRAF)

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