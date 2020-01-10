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  4. Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; Şüpheli yakalandı  

Kadıköy'de yılbaşı gecesi taciz iddiası; Şüpheli yakalandı  

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 13:51 | Son Güncelleme

Kadıköy'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.

Ali ABLAY, İSTANBUL, (DHA) Kadıköy'de yılbaşı gecesi sokakta yürüyen bir kadını taciz ettiği öne sürülen şüpheli yakalandı.
Kadıköy'de Hasanpaşa Mahallesi'nde meydana gelen ve güvenlik kameralarına yansıyan olayda sokakta yürüyen bir kadın onu takip eden kimliği belirsiz bir kişi tarafından cinsel saldırıya uğradığını iddia etmişti. Şüphelinin genç kadını takip etmesi ve olay yerinden koşarak kaçması güvenlik kameralarına da yansımıştı. Şüpheli, kadının çığlıkları üzerine olay yerinden koşarak uzaklaşmış ve kadın olayın ardından polise giderek şikayette bulunmuştu. Olay hakkında soruşturma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Polis ekipleri, 68 güvenlik kamerasını inceledikten sonra şüphelinin kimliğini kameralardan tespit etti. Şüpheli dün akşam saatlerinde Kadıköy, Fikirtepe'de Özbey Caddesi üzerinde yakalanarak gözaltına alındı. Kadıköy Aile ve Kadın Koruma Birimi ekiplerince yakalanan şüpheli Fatih K. , taciz edildiği iddia edilen S.Y. tarafından da teşhis edildi. Gözaltına alınan şüpheli Fatih K.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.
(FOTOĞRAF)

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