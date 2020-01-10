HABER
  4. Kadıköy'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz şüphelisi tutuklandı

Kadıköy'de yılbaşı gecesi yaşanan taciz şüphelisi tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2020 19:12 | Son Güncelleme

YILBAŞI gecesi Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen F.K., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.  Şüpheli F.K.

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-YILBAŞI gecesi Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu öne sürülen F.K., "Cinsel saldırı" suçundan tutuklandı.
Şüpheli F.K. sorgusunda, olayın geçtiği öne sürülen mahalleden hiç geçmediğini ve olayla hiçbir ilgisinin olmadığını söyledi.
Yılbaşı gecesi sabaha karşı Kadıköy'de sokakta yürüyen bir kadını takip ederek tacizde bulunduğu iddiası ile aranan F.K., dün gözaltına alındı.
Şüpheli F.K., emniyet işlemlerinin ardından soruşturmayı yürüten İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi.
F.K. savcılık sorgusunun ardından, "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanması talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi.

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ MAHALLEDEN GEÇMEDİĞİNİ ÖNE SÜRDÜ
F.K., mahkemedeki sorgusunda olayın meydana geldiği mahalleden hiç geçmediğini, olayla hiçbir ilgisinin olmadığını belirterek, "Bayan şahıs beni teşhis edemedi, yanımda bulunan 5 numaralı kişiyi teşhis etti. Daha sonra polisler teşhise ara verdi. İkinci sefer teşhis yapıldığında beni teşhis etti. Suçsuzum. Tutuksuz yargılanmama karar verilsin" dedi.

TUTUKLANDI
Mahkeme, F.K.'nın, CD izleme görüntüleri, teşhis tutanağını gerekçe göstererek "Cinsel saldırı" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEREmeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...Emeklilik, ek gösterge, EYT! Bakan duyurdu...
Sınav döneminde koridorlar bile dolduSınav döneminde koridorlar bile doldu
10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

Pınar Altuğ'un mini etekli pozuna yaptığı yorum olay oldu

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

İran'dan Trump'a 'tokatlı' mesaj

Irak'tan Washington'a flaş talep

Irak'tan Washington'a flaş talep

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

MasterChef Güzide Mertcan, 7 milyon TL'lik lüks evini anlattı

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

Otobüs yolculuğu yapan herkesi ilgilendiriyor!

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

'Hükümetle iş birliğine hazırız ama bir tek şartımız var'

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Kayseri'deki askeri birlikte şok olay! Askere hapis cezası

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

2020 hac kuraları çekildi!

2020 hac kuraları çekildi!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Ümraniye'deki sokak ortasındaki cinayet kamerada!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Yılbaşı gecesi çekilen görüntüler büyük tepki çekmişti! Sorguda reddetti ama...

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Değeri yaklaşık 200 milyon dolar! Mega yat Marmaris'te

Son dakika: Kağıthane'de komşu kavgası! Silah kabzasıyla saldırdı

İstanbul'da komşu kavgası!

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Görkem Sertaç Göçmen açıklaması

Aracını kalabalığın üzerine sürmüştü! Başsavcılık'tan açıklama

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

Son dakika! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Kaybolan 3 vatandaşımızın yeri tespit edildi

İzmir'de Atatürk posterinin üzerinin kapatılmasıyla ilgili soruşturma

İzmir'deki olayla ilgili yeni gelişme!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.