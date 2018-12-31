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KADIKÖY'DE YILBAŞI ÖNCESİ ASAYİŞ DENETİMİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.12.2018 08:41 | Son Güncelleme

  Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTABUL DHA Kadıköy İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTABUL DHA
Kadıköy İlçe Emniyet Müdürülüğü'ne bağlı polis ekipleri, yılbaşı kutlamalarıyla ilgili güvenlik önlemleri kapsamında ilçe genelinde denetim gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün çeşitli birimlerinden unsurların katılımıyla Kadıköy genelinde gerçekleştirilen denetimlerde, uygulama noktalarından biri Kozyatağı'nda bulunan Atatürk Caddesi'ydi. Polis ekipleri, şüpheli otomobilleri durdurarak sürücü ve yolculara üst araması ve GBT (Genel Bilgi Taraması) yaptı. Durdurulan araçlar didik didik aranırken, sipariş götüren motosikletlerin de durdurularak kontrol edildiği görüldü.

BAĞDAT CADDESİ'NDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ
Ekipler, yılbaşı öncesinde kentin en işlek caddelerinden biri olan Bağdat Caddesi'nde de denetim gerçekleştirdi. Seyyar satıcılar başta olmak üzere, birçok kişi GBT kontrollerinden geçirildi. Caddede yoğun güvenlik önlemi alındığı görüldü.

Görüntü Dökümü
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KOZYATAĞI
-Şüpheli otomobillerin durdurulması
-Polis ekiplerin arama yapması
-Sürücülerin ve yolcuların üzerleri aranması
-Araçların içerisi ve bagaj kısmı aranması
-Denetim noktasında alınan güvenlik önlemi
-GBT uygulamasından detay
-Genel ve detaylar

BAĞDAT CADDESİ
-Polis ekipleri cadde üzerinde şüpheli gördükleri araması
-GBT' Uygulamasından detaylar
-Vatandaşların üzerleri aranması ve çantaları aranması
-Sokak satıcıların üzerleri aranması
-Genel ve detaylar

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