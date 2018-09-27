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KADIKÖY'DE YOL ÇÖKTÜ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.09.2018 01:15 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA Kadıköy'de yağan yağmurun ardından  yolda çökme meydana geldi.

Haber-Kamera: Ertan KILIÇ-Ozan URAL / İstanbul DHA
Kadıköy'de yağan yağmurun ardından yolda çökme meydana geldi. Sürücülerin zor anlar yaşamasına neden olan çökmeye karşı bir sürücü üçgen reflektör ile önlem almaya çalıştı.

Merdivenköy Şair Arşi Çaddesi'nde daha önce yapılan alt yapı çalışmasının ardından kapatılan yolda çökme oluştu. Yaklaşık iki metrekarelik alanda meydana gelen çökme nedeniyle sürücülere zor anlar yaşattı. Araç trafiğinin yoğun olduğu Göztepe-Kadıköy-Çamlıca sapağında yaşanan çökmenin ardından bir sürücü bıraktığı üçgen reflektörle önlem almaya çalıştı Caddeden geçen araçlar ise meydana gelen göçüğün etrafından geçerek yollarına devam ettiler.

Görüntü dökümü:
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-Çöken yoldan görüntü
-Araçların çöken alanın etrafından geçişi
-Trafik polisinin olay yerine gelmesi
-Göçük etrafında polisin incelemesi
-Bir sürücünün bıraktığı üçgen reflektör
-Genel ve datay görüntüler

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