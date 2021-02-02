Kadıköy’deki Boğaziçi Eylemi Yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dışarıdan rektör atanmasına karşı başlayan protestolar devam ediyor. Dün akşam üniversiteye giren polislerin gözaltına aldıkları dahil olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 159 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi serbest bırakıldı. Ancak yasaklar sürüyor. Kadıköy Kaymakamlığı’ndan eylem ve yürüyüşlere yasaklama Dün İstanbul Valiliği’nin üniversite önündeki protesto gösterisini yasadışı ilan etmesinin ardından bugün Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılması plan eylem Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı. Kaymakamlık yedi gün boyunca ilçe genelinde yürüyüş ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Polis, Kadıköy’deki eylem alanına bariyerler yerleştirmeye başladı. Ancak Boğaziçi Dayanışması eylem çağrısını sürdürüyor. Ankara’da Boğaziçi gözaltıları Diğer üniversitelerden akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi’nde destek açıklamaları yaparken bazı illerde de destek eylemleri yapılıyor. Ankara Kızılay Meydanı’nda yapılmak eyleme müdahale eden polis, yaklaşık 60 kişiyi gözaltına aldı.

Boğaziçili akademisyenlerin protesto eylemleri de sürüyor Günlerdir Boğaziçi Üniversitesi’nin güney kampüsünde bulunan rektörlük binasına sırtlarını dönerek rektör atamasını protesto eden öğretim üyeleri bugün ellerinde dün gözaltına alınan 159 öğrenciye atfen #159 yazılı afişlerle bugün sırt dönme eylemi sonrası rektörlük binasına yürüdüler. Kılıçdaroğlu: ‘‘O üniversite hocasının ‘Kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım’’ Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sürece yeterince müdahil olmamakla eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rektör Melih Bulu’nun görevinden ayrılmasını istedi. Bugün çiftçilerle biraraya gelen Kılıçdaroğlu, ‘‘Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Öğrenciler ve hocaları kabul etmiyor. Gelenekler, örf ve adetler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Sadece öğrenciler mi? Hayır, üniversite hocaları da kabul etmiyor. Olması gereken ne? O üniversite hocasının ‘Kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım ve bunu yapması lazım. Aksi halde orada bir karmaşık kaos çıkıyor. Kaosa izin vermemek lazım. Bakın geçmişte, hepiniz hatırlarsınız 80 öncesini, 80 sonrasını, pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi ‘sağ’ dedi, kimi ‘sol’ dedi. Başkaları ellerine silahları verdi ve gençlerimiz birbirlerini öldürdü’’ dedi.

Uğur Poyraz: ‘‘Biz, gençlerimizin ‘aşağıya’ değil, ‘geleceğe’ bakmalarından yanayız’’ İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın Başkanlık Divanı’nın ardından yaptığı açıklamada tüm taraflı tuzaklara karşı uyardı. Poyraz, ‘‘Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gençlerimizin taleplerini önemsiyor, demokratik haklarını kullanmalarını da saygıyla karşılıyoruz. Biz, gençlerimizin ‘aşağıya’ değil, ‘geleceğe’ bakmalarından yanayız. Üniversitenin dışında, yol kenarındaki öğrencilere, ‘gözaltında’ muamelesi yaparak, müdahale edilmesini de doğru bulmuyoruz. Geçmişte yaşanan birçok örnek hatırlandığında, bu tür tavırların, ekonomik zorluklar ve pandemi şartlarıyla boğuşan milletimizin psikolojisini ve olayların seyrini nasıl, nereye ve kimin yararına dönüştüreceğini kestirmek zordur. Bu vesileyle, gençlerimizi, demokratik haklarına gölge düşürebilecek tuzaklara, emniyet güçlerimizi de, bu demokratik eylemi, farklı hesapların peşindeki odakların kucağına itebilecek tavırlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz’’ dedi.