HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadıköy’deki Boğaziçi Eylemi Yasaklandı

Kadıköy’deki Boğaziçi Eylemi Yasaklandı

02.02.2021 16:50 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Kadıköy’deki Boğaziçi Eylemi Yasaklandı

Dün İstanbul Valiliği’nin üniversite önündeki protesto gösterisini yasadışı ilan etmesinin ardından bugün Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılması plan eylem Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı

Boğaziçi Üniversitesi’nde dışarıdan rektör atanmasına karşı başlayan protestolar devam ediyor.

Dün akşam üniversiteye giren polislerin gözaltına aldıkları dahil olmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen 159 Boğaziçi Üniversitesi öğrencisi serbest bırakıldı.

Ancak yasaklar sürüyor.

Kadıköy Kaymakamlığı’ndan eylem ve yürüyüşlere yasaklama

Dün İstanbul Valiliği’nin üniversite önündeki protesto gösterisini yasadışı ilan etmesinin ardından bugün Kadıköy İskele Meydanı’nda yapılması plan eylem Kadıköy Kaymakamlığı tarafından yasaklandı.

Kaymakamlık yedi gün boyunca ilçe genelinde yürüyüş ve gösterilerin yasaklandığını duyurdu.

Polis, Kadıköy’deki eylem alanına bariyerler yerleştirmeye başladı. Ancak Boğaziçi Dayanışması eylem çağrısını sürdürüyor.

Ankara’da Boğaziçi gözaltıları

Diğer üniversitelerden akademisyenler Boğaziçi Üniversitesi’nde destek açıklamaları yaparken bazı illerde de destek eylemleri yapılıyor.

Ankara Kızılay Meydanı’nda yapılmak eyleme müdahale eden polis, yaklaşık 60 kişiyi gözaltına aldı.

Boğaziçili akademisyenlerin protesto eylemleri de sürüyor

Günlerdir Boğaziçi Üniversitesi’nin güney kampüsünde bulunan rektörlük binasına sırtlarını dönerek rektör atamasını protesto eden öğretim üyeleri bugün ellerinde dün gözaltına alınan 159 öğrenciye atfen #159 yazılı afişlerle bugün sırt dönme eylemi sonrası rektörlük binasına yürüdüler.

Kılıçdaroğlu: ‘‘O üniversite hocasının ‘Kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım’’

Boğaziçi Üniversitesi’ndeki sürece yeterince müdahil olmamakla eleştirilen Cumhuriyet Halk Partisi’nin Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Rektör Melih Bulu’nun görevinden ayrılmasını istedi.

Bugün çiftçilerle biraraya gelen Kılıçdaroğlu, ‘‘Üniversiteye bir kişiyi atıyorsunuz, üniversite kabul etmiyor. Öğrenciler ve hocaları kabul etmiyor. Gelenekler, örf ve adetler bazen kanunlardan daha güçlüdür. Sadece öğrenciler mi? Hayır, üniversite hocaları da kabul etmiyor. Olması gereken ne? O üniversite hocasının ‘Kimse beni kabul etmiyor, büyüklük bende kalsın, ben buradan ayrılayım' demesi lazım ve bunu yapması lazım. Aksi halde orada bir karmaşık kaos çıkıyor. Kaosa izin vermemek lazım. Bakın geçmişte, hepiniz hatırlarsınız 80 öncesini, 80 sonrasını, pek çok insan hayatını kaybetti. Kimi ‘sağ’ dedi, kimi ‘sol’ dedi. Başkaları ellerine silahları verdi ve gençlerimiz birbirlerini öldürdü’’ dedi.

Uğur Poyraz: ‘‘Biz, gençlerimizin ‘aşağıya’ değil, ‘geleceğe’ bakmalarından yanayız’’

İyi Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz’ın Başkanlık Divanı’nın ardından yaptığı açıklamada tüm taraflı tuzaklara karşı uyardı.

Poyraz, ‘‘Boğaziçi Üniversitesi’ndeki gençlerimizin taleplerini önemsiyor, demokratik haklarını kullanmalarını da saygıyla karşılıyoruz. Biz, gençlerimizin ‘aşağıya’ değil, ‘geleceğe’ bakmalarından yanayız. Üniversitenin dışında, yol kenarındaki öğrencilere, ‘gözaltında’ muamelesi yaparak, müdahale edilmesini de doğru bulmuyoruz. Geçmişte yaşanan birçok örnek hatırlandığında, bu tür tavırların, ekonomik zorluklar ve pandemi şartlarıyla boğuşan milletimizin psikolojisini ve olayların seyrini nasıl, nereye ve kimin yararına dönüştüreceğini kestirmek zordur. Bu vesileyle, gençlerimizi, demokratik haklarına gölge düşürebilecek tuzaklara, emniyet güçlerimizi de, bu demokratik eylemi, farklı hesapların peşindeki odakların kucağına itebilecek tavırlara karşı dikkatli olmaya çağırıyoruz’’ dedi.

AKP Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise rektörlük atamasının yasal mevzuat dahilinde yapıldığını söyleyerek herkesi duyarlı olmaya davet etti.

Twitter’den İçişleri Bakanı’na ‘nefret davranışı’ ihlali notu

Bu arada Twitter Süleyman Soylu’nun ‘‘Kabe-i Muazzama'ya hakaret eden LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır. Rektörlük binasını işgale kalkan LGBT sapkınlarına müsamaha göstermeli miyiz? Elbette hayır.

Boğaziçi’nin olan biteni izleyen sakinlerine bir sözüm var: Hayatta hiçbir başarının altında imzası olmayan, bir ajansın elinde oyuncak olan, solcu bile olamayan kart siyasetçilerin tuzağına düşmeyin’’ mesajını ‘‘Bu tweet nefret davranışı hakkındaki Twitter kurallarını ihlal etti’’ notuyla birlikte yayınladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi 900 bin liralık rüşvet! O polisler ödüllendirildi
Bartın'da korkutan deprem Bartın'da korkutan deprem
Youtube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatlarıYoutube para kazanma yöntemleri! Adım adım para kazanma fırsatları

En Çok Okunan Haberler

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

72 milyon TL değerindeki arabası ağızları açıkta bıraktı

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Manisa'da ölü bulunan 4 genç, veda videosu çekmişler

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Türkiye bu olayı konuşuyor! Sır perdesi aralandı

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

Yüz yüze eğitime geçişin detayları belli oldu! Bakan Selçuk'tan açıklama

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

ÖTV zammı Resmi Gazete'de yayımlandı!

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İzmir’i sel vurdu: 2 can kaybı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Dehşet! Manisa’da korkunç infaz: 4 ölü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

İstanbul'a 1987'nin karı yağacak iddiası!

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Uzmanlar uyardı! Koronavirüs sonrası bu hastalık artacak

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Villaya şok baskın! Bu halde yakalandılar

Diğer Haberler

Pandemi hastanesi doktoru duyurdu: Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

Diyarbakır'da 10 ay sonra bir ilk

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

İstanbul'da dehşete düşüren olay! İple bağlanan köpek göle atıldı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Avcılar'da dehşet! Eşi ve eniştesini öldürüp kaçtı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Ankara'da 'Boğaziçi' eyleminde 69 gözaltı

Bartın'da 3.2 büyüklüğünde deprem

Bartın'da korkutan deprem

Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan hamsi avına ilişkin yeni açıklama

O bölgeler hamsi avına açıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.