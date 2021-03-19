Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerinde polislere saldıran şüpheliler hakkında iddianame düzenlendi

Kadıköy’de Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasını protesto etmek için düzenlenen yasa dışı eylemlere katılarak polis aracına saldırdıkları, polislere taş atarak direndikleri gerekçesiyle 4’ü tutuklu 7 şüpheli hakkında iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, şüphelilerin 6 aydan 11 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından Kadıköy’de 2 Şubat’ta yapılan izinsiz eylemlere katılarak polis aracına taş ve tekme atarak zarar verdikleri, polis ekiplerine direndikleri gerekçesiyle tutuklanan A.K., H.K.H., N.E., Ö.Ş. ile tutuksuz şüpheliler M.C.D., R.A., Y.E.K, hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği’nce Kadıköy’de her türlü gösteri, yürüyüşün yasaklanması kararına rağmen sosyal medya üzerinden yapılan çağrılar sonucunda Kadıköy’de gerçekleşen gösterilerde, görevli polis memurlarına ve polis otosuna taş ve tekmeyle saldıran, izinsiz olarak gösteri yapan şahısların tespitine yönelik soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Şüpheli şahısların olay yeri ve çevresinde çekilen görüntülerden yapılan teşhis işlemlerinde tespit edildikleri belirtildi.