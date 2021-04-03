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Kadıköy’deki Boğaziçi eylemlerine ilişkin davada tutuklu 2 sanığa tahliye

03.04.2021 09:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof.

Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto etme bahanesiyle Kadıköy’de düzenlenen yasa dışı eyleme katılan 2’si tutuklu 23 sanık hakim karşısına çıktı. Mahkeme, tutuklu sanıkların tahliyesine hükmederken, tüm sanıklar hakkında yurt dışında çıkış yasağı konuldu.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun atanmasını protesto etme bahanesiyle 2 Şubat’ta Kadıköy’de düzenlenen yasa dışı eyleme katılan ve polis ekiplerine mukavemette bulunan 2’si tutuklu 23 sanığın yargılanmasına başlandı. Anadolu 38. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Şilan Delipalta ve Anıl Akyüz cezaevinden getirilirken, tutuksuz sanıklar ve avukatları da salonda hazır bulundu.
Basın mensupları ve izleyiciler pandemi tedbirleri kapsamında duruşma salonuna alınmazken, duruşma yaklaşık 12 saat sürdü. Ara kararını açıklayan mahkeme, tutuklu sanıklar Şilan Delipalta ve Anıl Akyüz’ün tahliyesine karar verdi. Diğer tutuksuz sanıkların tümü hakkında yurt dışına çıkış yasağı şeklinde adli kontrol hükmü uygulayan mahkeme, duruşmayı eksikliklerin giderilmesi için erteledi.

İddianameden
Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Kadıköy Kaymakamlığı’nca açık alanlarda toplantı, miting, yürüyüş, oturma eylemi, basın açıklaması, bildiri dağıtma gibi etkinlikleri yasaklanmasına rağmen 50 kişilik grubun Boğaziçi Üniversitesi’ne yapılan rektör ataması ile ilgili olarak 2 Şubat’ta 17.30 sıralarında İskele Meydanı’nda izinsiz toplandığı anlatıldı. Gruba yönelik dağılmaları yönünde ihtarda bulunulduğu ancak grubun dağılmayarak sloganlar attığı, gösteri ve yürüyüşlerine devam ettiği belirtildi.
Sanıklardan bazılarının polis ekiplerine taş ve benzeri cisimler atarak mukavemette bulundukları, ikazlara rağmen dağılmayarak fiziki olarak direndikleri, polis ekiplerinin görevlerini yerine getirmesini engelleyecek şekilde hareket ettikleri, taş, sopalarla ve tekme atarak kolluk birimlerine ait araçlara zarar verdikleri aktarıldı.
İddianamede, 2’si tutuklu 23 sanığın, “toplantı ve yürüyüşlere silah ve benzeri aletler taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma”, “kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama” ve “görevi yaptırmamak için direnme” suçlarından 6 aydan 7 yıla kadar değişen oranlarda hapisle cezalandırılması istendi.

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