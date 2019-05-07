Kadıköy'deki cinayet

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Türkay C, adliyeye sevk edildi.
Kızıltoprak İstasyon Caddesi'ndeki evlerinde tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen Türkay C'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Şüpheli daha sonra Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.
Kadıköy'de dün karı-koca arasında yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Türkay C., eşi Billur C.'yi bıçaklayarak öldürmüş, katil zanlısı Sarıyer'de yakalanarak gözaltına alınmıştı.
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