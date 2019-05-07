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Kadıköy'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.05.2019 16:15 | Son Güncelleme

Tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli, "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edilen şüpheli Türkay C, nöbetçi savcılığa çıkarıldı.

Savcılık, şüpheliyi ifadesinin alınmasının ardından tutuklanması istemiyle hakimliğe sevk etti.

Anadolu Nöbetçi 2. Sulh Ceza Hakimliği, Türkay C'nin "eşi kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi.

Şüphelinin, savcılıkta verdiği ifadesinde, aralarında yaşanan sıkıntılar nedeniyle olay günü bunalıma girerek eşini öldürdüğünü söylediği öğrenildi.

Türkay C. (51), Kadıköy Kızıltoprak İstasyon Caddesi'ndeki evlerinde dün sabaha karşı kavga ettiği eşi Billur C'yi bıçaklayarak öldürmüştü.

Olayın ardından evden valizini alarak kaçan şüpheli, daha sonra apartman görevlisini telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söylemiş, polis ekipleri de zanlıyı Sarıyer'de gözaltına almıştı.

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