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Kadıköy'deki cinayet

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2019 18:06 | Son Güncelleme

Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden 2'si tutuklanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de iki kişiyi darp ettiği, bir kişiyi bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan 3 kişiden milli kick boksçu Berke Ş. ile bir kişi tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Kadıköy'de motosikletli iki kişiyle kız arkadaşına laf attıkları iddiasıyla yaptıkları kavgada Ömer Özdemir'in bıçaklanarak öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen Berke Ş. ile O.C. ve T.K'nin savcılık sorguları tamamlandı.

Savcılık, ifadelerini aldığı şüphelilerden milli kick boksçu Berke Ş. ile T.K'yı "kasten öldürme" suçundan tutuklanmaları, diğer şüpheli O.C'yi ise adli kontrol altına alınması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk etti.

Şüpheli Berke Ş'nin savcılık sorgusunda, psikolojisinin iyi olmadığını ve kendisini iyi hissetmediğini belirterek, ölen Ömer Özdemir'in kaçarken geri geleceğini ve evinden silah alarak kendisini öldüreceğini söylediğini öne sürdü.

Şüphelilerin hakimlikteki işlemleri devam ediyor.

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