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Kadıköy'deki cinayete dava

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.06.2019 16:07 | Son Güncelleme

Kadıköy'de 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan kişi hakkında "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de 10 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Türkay Cucur, "eşi kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakim karşısına çıkacak.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Türkay Cucur'un 2009 yılından bu yana evli olduğu eşi Billur Cucur'u, evlerinin yatak odasında bulundukları esnada, yastıkla boğmaya kalkıştığı, ardından da eline aldığı metal kesici bir aletle kafasına birkaç kez vurduğu anlatıldı.

Türkay Cucur'un, eşinin direnmesi ve bağırması üzerine mutfaktan aldığı bıçakla boğazından keserek öldürdüğü aktarılan iddianamede, cinayetten sonra sanık Cucur'un evden sigara almak üzere dışarı çıktığı kaydedildi.

Sanık Türkay Cucur'un, daha sonra eve gelerek öldürdüğü eşine ait bir kolye ile valiz alarak ikametten ayrıldığı, daha sonra apartman görevlisini telefonla arayarak eşini öldürdüğünü söylediği belirtilen iddianamede, sanığın alınan savunmasında, eşiyle aralarında problemler olduğunu, olay günü evin içerisinde dolandığı esnada eşinin "Niye dolanıyorsun?" diye sorması üzerine bir anda kendisini kaybettiğini ve eşini öldürdüğünü söylediği aktarıldı.

İddianamede, sanık Türkay Cucur'un "eşi kasten öldürme" suçunu işlediği gerekçesiyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması istendi.

İddianame, gönderildiği Anadolu 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi. Sanık Türkay Cucur'un yargılanmasına ilerleyen günlerde başlanacak.

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