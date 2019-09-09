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Kadıköy'deki dikiz aynası hırsızı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 09.09.2019 10:57 | Son Güncelleme

  KADIKÖY'de otomobillerin dikiz aynalarını çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Çağatay KENARLI İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de otomobillerin dikiz aynalarını çalan bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Hırsızın dikiz aynalarını çalma anları güvenlik kameralarına yansıdı.

Kadıköy'de 2019 yılında farklı tarihlerde 7 otomobilin 11 dikiz aynası çalındı. Konuyla ilgili olarak Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri tespit ettiği güvenlik kamera görüntülerinden şüphelinin Murat D. (20) olduğunu belirledi. Murat D., 02 Eylül'de Kadıköy Yenisahra Mahallesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Murat D. çaldığını itiraf ettiği dikiz aynalarını Bostancı Sanayi Sitesinde bir işyerine sattığını itiraf etti. Gözaltına alınan Murat D. sevk edildiği adliyede çıkartıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Şüphelilerin otomobillerden dikiz aynalarını çalması güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

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