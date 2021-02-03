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Kadıköy’deki eylemler: 94 kişiden 65’i serbest

03.02.2021 09:27 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’deki eylemler: 94 kişiden 65’i serbest

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere destek amacıyla Kadıköy’de düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 94 kişiden 65’inin, ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını duyurdu.

İstanbul Valiliği, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilere destek amacıyla Kadıköy'de düzenlenen eylemlerde gözaltına alınan 94 kişiden 65'inin, ifadaleri alındıktan sonra serbest bırakıldığını, 29 kişinin ise gözaltı işleminin devam ettiğini duyurdu. Valiliğe bağlı İl Basın ve Halka İlişkiler Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Yapılan tüm uyarılara rağmen; alandan ayrılmayan ve güvenlik güçlerimize mukavemette bulunan şahıslara müdahale edilmiş, Rıhtım Meydanı’ndan çeşitli cadde ve sokaklara dağılan göstericilerin, bu sırada emniyet araçları ve çevreye zarar verdikleri tespit edilmiştir. Kadıköy ilçemizde düzenlenen yasadışı toplanmada yakalanan 94 şüphelinin 29’u hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltı işlemi uygulanırken, 65 şahıs ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Valilik ayrıca, Beşiktaş ve Sarıyer ilçelerinde "toplanan ve yapılan bütün uyarılara karşı direnerek mukavemette bulunan 11 şüphelinin, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları ile gözaltına alındığını ve haklarında idari yaptırım kararı uygulanarak serbest bırakıldığını" bildirdi.

DW / ET,EC

© Deutsche Welle Türkçe

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