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  4. Kadıköy’deki eylemlerde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

Kadıköy’deki eylemlerde gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı

05.02.2021 02:48 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kadıköy’de düzenlenen yasa dışı gösterilerle ilgili gözaltına alınan 23 şüpheliden 2’si tutuklanarak cezaevine gönderildi. 21 şüpheli hakkında ise adli kontrol kararı verildi.
Boğaziçi Üniversitesi’ne Prof. Dr. Melih Bulu’nun rektör olarak atanmasının ardından 2 Şubat’ta Kadıköy’de toplanarak protesto gösterisi yapan ve çıkan olaylarda gözaltına alınan 23 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal’daki Anadolu Adliyesine sevk edilmişti.
Savcılıktaki işlemleri tamamlanan 10 şüpheli, ‘Kanuna Aykırı Toplantı ve Yürüyüşlere Silahsız Katılarak İhtara Rağmen Kendiliğinden Dağılmama’ suçundan tutuklama talebiyle, 13 şüpheli ise adli kontrol istemiyle mahkemeye sevk edildi.
2 kişi tutuklandı
Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ndeki ifade işlemleri tamamlanan şüphelilerden A.A. ve Ş.D. “görevi yaptırmamak için direnme” suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme, 21 şüpheli hakkında ise imza atma, ev hapsi ve yurt dışına çıkma yasağı şeklinde değişen adli kontrol tedbirleri uyguladı.

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