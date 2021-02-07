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  4. Kadıköy'deki gösterilere katılan 4 kişi tutuklandı

Kadıköy'deki gösterilere katılan 4 kişi tutuklandı

07.02.2021 11:55 | Son Güncelleme:
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Kadıköy'de düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi protestolarına katıldığı için gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Avukatları ise soruşturmaların hukuksuz olduğunu savunuyor.Kadıköy'de 2 Şubat'ta düzenlenen Boğaziçi Üniversitesi'ne destek gösterilerine katıldıkları için gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklandı. 2 kişinin de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 kişinin Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na götürüldüğü, savcılığın ifadelerini almasının ardından 5 kişiyi tutuklama talebiyle, 1 kişiyi de adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk ettiği bildirildi.

Sulh Ceza Hakimliği sorgularında bu kişilerin, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını ve polis aracına zarar vermediklerini söyleyerek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedikleri bildirildi.

"Terör örgütü propagandası yapma" suçlaması

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği gözaltına alınan dört kişinin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlerde silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Hakimlik, 2 kişi hakkında "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.

Gösterilerle bağlantılı hakkında işlem başlatılan veya gözaltına alınan öğrencilerin avukatları ise soruşturmaların hukuksuz olduğunu ve öğrencilere destek vermeyi sürdüreceğini açıkladı.

DHA/ETO,SSB

© Deutsche Welle Türkçe

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