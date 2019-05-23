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Kadıköy'deki hastanede yangınının havadan fotoğrafları 

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.05.2019 12:52 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı.

Kadıköy'deki hastanede yangınının havadan fotoğrafları 

Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL(DHA)-KADIKÖY'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken, yoğun bakımdan çıkarılan iki hasta ise başka bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin trafosundan kaynaklı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını incelemelerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı. Hastanedeki yangın havadan da görüntülendi.
(FOTOĞRAF)

Kadıköy'deki hastanede yangınının havadan fotoğrafları Kadıköy'deki hastanede yangınının havadan fotoğrafları Kadıköy'deki hastanede yangınının havadan fotoğrafları Kadıköy'deki hastanede yangınının havadan fotoğrafları

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