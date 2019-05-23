Kadıköy'deki Hastanede Yangınının Havadan Görüntüleri -1

- Tahliye edilen hastalar hastane önünde bekledi Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN - Murat KORKMAZ - İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL DHA Kadıköy'de özel bir hastanede elektrik trafosundan kaynaklı olduğu öğrenilen yangın çıktı. Kadıköy Zühtüpaşa Mahallesi, Recep Peker Caddesi'nde bulunan özel bir hastanede dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. Hastaneden yükselen dumanlar kilometrelerce uzaklıktan göründü. Yangın nedeniyle hastalar tahliye edildi. Hastalar hastane binası önünde beklerken, yoğun bakımdan çıkarılan iki hasta ise başka bir hastaneye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede söndürüldü. Yangının hastanenin trafosundan kaynaklı çıktığı belirtildi. İtfaiye ekipleri çalışmalarını incelemelerini tamamladıktan sonra hastaneden ayrıldı. Hastanedeki yangın havadan da görüntülendi.

