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Kadıköy’deki Kadın Eyleminde En Az 6 Eylemci Gözaltına Alındı

06.03.2021 20:56 | Son Güncelleme:
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Kadıköy’deki Kadın Eyleminde En Az 6 Eylemci Gözaltına Alındı

İstanbul’da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Kadıköy İskele Meydanı’nda buluştu. “Özgürlüğümüzü Kazanacağız” pankartı ardında toplanan yaklaşık 2 bin 500 kadın, “Geceler bizim, Kadıköy bizim, Taksim bizim, İstanbul Sözleşmesi bizim, dünyayı yerinden oynatacağız” şeklinde slogan attı

İstanbul’da kadınlar 8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesi Kadıköy İskele Meydanı’nda bir araya geldi.

“Özgürlüğümüzü Kazanacağız” pankartı ardında toplanan yaklaşık 2 bin 500 kadın, “Geceler bizim, Kadıköy bizim, Taksim bizim, İstanbul Sözleşmesi bizim; dünyayı yerinden oynatacağız” şeklinde slogan attı.

8 Mart İstanbul Kadın Platformu tarafından hazırlanan basın açıklaması Türkçe, Kürtçe ve Arapça olarak okundu.

“Yaşamımızı, kampüsümüzü, kentlerimizi kendimiz yönetmek istiyoruz”

Türkçe açıklamayı okuyan Nazlı Andan, özgür, eşit ve şiddetsiz bir yaşam için mücadele ettiklerini söyledi.

Andan, “Latin Amerika'dan Avrupa'ya, Güney Asya'dan Ortadoğu'ya dünyanın dört bir yanında kadınlar olarak isyanımız pandemiye rağmen devam ediyor. Bugün Boğaziçi’nde 'atanmış değil seçilmiş' diyerek kayyımlara karşı üniversitelerimizi savunan kadınlar olarak, yıllardır yerel yönetimlerde kadın derneklerini kapatarak icraatlerinin açılışını yapan kayyımlara karşı kentlerimizi savunan kadınlar olarak özgürlüğümüz için bir araya geliyoruz. Çünkü yaşamımızı, kampüsümüzü, kentlerimizi kendimiz yönetmek istiyoruz. Pandeminin derinleştirdiği ekonomik krizi üstümüze yıkmaya çalışanları; esnek çalışmayı, evden çalışmayı, güvencesizliği biz kadınlara lütuf gibi sunanları unutmadık” dedi.

“Erkek-devlet şiddetine, ekolojik yıkıma ve saray rejimine karşı isyanımızı her yerde büyütüyoruz”

Emek sömürüsüne, işsizliğe, güvencesizliğe, erkek-devlet şiddetine, ‘’LGBTİ+fobi’’ye, ırkçılığa, irade gaspına, adaletsizliğe karşı 8 Mart’ta sokakları dolduracaklarını söyleyen Andan, erkek-devletin ‘’LGBTİ+fobi’’yi ve kadın düşmanlığını büyüttüğünü ifade etti.

Nazlı Andan, “Tutsak edilmeyle, çıplak arama işkenceleriyle korkmuyoruz. Ne IŞİD'in ne devletin aynı yöntemlerle yaptığı infaz ve katliamlarıyla, erkek-devlet şiddetiyle sinmedik. Bu sene de hayatlarımızı kuşatan faşizme, patriyarkaya, erkek-devlet şiddetine, ekolojik yıkıma, kapitalizme, emek sömürüsüne ve saray rejimine karşı isyanımızı, öfkemizi, mücadelemizi her yerde büyütüyoruz” ifadelerini kullandı.

Polisin gözaltına aldığı Şen: “Nefret otoritelerine karşı mücadele ediyoruz”

İstanbul polisi yalnızca İskele Meydanı’nda değil Kadıköy genelinde geniş güvenlik önlemleri aldığı eylemin öncesinde LGBTİ+ kortejinde yer alan bir gruba müdahale etti. Trans bireylerin ellerinde bulunan bazı dövizleri alan polis, daha sonra grubun alana girmesine izin verdi.

Bazı grup üyeleri ile birlikte kürsüye çıkan Yıldız İdil Şen, kendilerine yapılan müdahaleyi protesto etti.

Şen, “Yaşamın olduğu her yerde nefret otoritelerine karşı mücadele eder LGBTİ+. Biz bu nefreti, bu yasakları tanımıyoruz. Bizler bugün bizim kortejimize saldıran, pankartlarımıza el koyan erkek devletinin polisini teşhir ediyoruz. Bilinsin ve duyuşlun ki kadın cinayetlerini aklayan yargı, bilinsin ve duyulsun LGBTİ+ cinayetlerinde indirim yapan yargı, bugün barikatlarını ve coplarını irademizin önüne koydu. Bizler buradayız. Travestiyiz. Alışın gitmiyoruz” dedi.

Polis eylemin ardından bu açıklamayı yapan Yıldız İdil Şen’i gözaltına aldı. Bazı eylemciler bu duruma tepki gösterince polis beş kişiyi daha gözaltına alarak karakola götürdü.

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