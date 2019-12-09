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Kadıköy’deki Kadın Eyleminde Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

09.12.2019 19:50 | Son Güncelleme

Pazar günkü eyleme polis müdahale etmiş, aralarında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile yine aynı platformdan Ayşe Ece Kavas’ın da bulunduğu yedi kadın gözaltına alınmıştı

Kadıköy’deki Kadın Eyleminde Gözaltına Alınanlar Serbest Bırakıldı

Kadın cinayetlerini durdurmak için Şilili kadınların başlattığı ve tüm dünyaya yayılan “Las Tesis” adlı danslı protesto gösterisi sırasında gözaltına alınan 7 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kadıköy’deki eyleme polis müdahale etmiş, aralarında Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile yine aynı platformdan Ayşe Ece Kavas’ın da bulunduğu yedi kadın gözaltına alınmıştı.

CHP Yüksek Disiplin Kurulu üyesi Avukat Tuba Torun, serbest bırakma kararına ilişkin bilgiyi Twitter hesabından paylaştı. Torun açıklamasında şunları kaydetti:

“Arkadaşlarımız adli kontrolle serbest. Yalnız şunu bilmeniz lazım: Aslında yine cezalandırıldık. Haftada bir imza, insan özgürlüğüne konulan ağır bir tedbirdir. Tüm bunların zaten hiç yaşanmaması gerekirdi. Bunu hiç unutmayalım ve mücadelemize daha güçlü devam edelim.”

Kadıköy İskele Meydanı’nda dün yüzlerce kadın, Şilili kadınların danslı gösterisini tekrarlamış, ‘‘Seyrettiğiniz şiddet! Ataerkil bir yargıç, kadın olmak suçumuz, kestiğiniz cezamız! Seyrettiğiniz şiddet, tecavüzler, cezasız katiller şüpheli ölümler, kadın cinayetleri! Suç bende değil, her neredeysem ne giydiysem suç bende değil ne içtiysem suç bende değil. Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan. Direnen kadınlar, dünyada her yerde direnen kadınlar asla yalnız yürümeyeceksin” dizelerinden oluşan protesto şarkısını hep birlikte söyleyerek, dans etmişti.

Emniyet görevlileri üç kez “Dağılın” uyarısı yaptıktan sonra kadın çevik kuvvet polisi “Kadın cinayetlerini durduracağız”, “Asla yalnız yürümeyeceksin” şeklinde slogan atan kadınlara müdahale etmişti. Eylemci kadınları İskele Meydanı’ndan çıkaran polis, müdahale esnasında biber gazı da kullanmıştı. Eylemci kadınlar bunun üzerine yürüyüşe geçmiş ancak polis bir kez daha müdahale ederek yedi eylemciyi gözaltına almıştı.

Şilili kadınların danslı protesto gösterisi tüm dünyada ses getirmiş, başka ülkelerde de benzerleri yapılmıştı.

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