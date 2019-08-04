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Kadıköy’deki kaza güvenlik kamerası tarafından böyle görüntülendi

YAŞAM HABERLERİ  | 04.08.2019 10:50 | Son Güncelleme

Kadıköy’de sabah saatlerinde aşırı sürat sonucu takla atan bir otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Kadıköy’de sabah saatlerinde aşırı sürat sonucu takla atan bir otomobilin karıştığı kaza, güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Otomobilin hızla takla atması güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza sabah saat 08.00 sıralarında Fahrettin Kerim Gökay Caddesi üzerinde yaşanmıştı. Bostancı istikametine seyir halinde olan Cem Yıldız’ın kullandığı 34 FR 0428 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak orta refüje çarptı ve takla atmaya başladı. Otomobil bu sırada aynı istikamette ilerleyen İbrahim Karaz’ın kullandığı 34 M 0523 plakalı minibüse de çarparken, otomobilin parçaları karşı şeritte bulunan Zülfikar Bayçöl’ün kullandığı 34 M 0541 plakalı minibüse de hasar verdi. Kazada otomobilin sürücüsü Cem Yıldız, ağır yaralı olarak Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaşanan kazanın güvenlik kamera görüntüsü ise otomobilin süratli olduğunu gözler önüne serdi. Güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde, kaza yapan otomobilin süratli bir şekilde bir iş yerinin önünden taklalar atarak geçtiği görüldü.

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