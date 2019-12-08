Kadıköy’deki Las Tesis Eylemine Müdahale: 7 Kadın Gözaltına Alındı

Kadın cinayetlerini durdurmak için Şilili kadınların başlattığı ve tüm dünyaya yayılan Las Tesis adlı danslı protesto gösterisini İstanbul’da yapan kadınlara polis müdahale etti. Aralarından Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platforumu Genel Sekreteri Fidan Ataselim ile yine aynı platformdan Ayşe Ece Kavas’ın da bulunduğu 7 kadın gözaltına alındı. Eylem saat 15:00'da başladı. Yüzlerce kadın, Şili kadınların danslı gösterisini önce Türkçe yaptı. ‘‘Tecavüzcü sensin, öldüren sensin’’ ‘‘Seyrettiğiniz şiddet! Ataerkil bir yargıç, kadın olmak suçumuz, kestiğiniz cezamız! Seyrettiğiniz şiddet, tecavüzler, cezasız katiller şüpheli ölümler, kadın cinayetleri! Suç bende değil, her neredeysem ne giydiysem suç bende değil ne içtiysem suç bende değil. Tecavüzcü sensin, öldüren sensin, polisler, hakimler, devlet ve başkan. Direnen kadınlar, dünyada her yerde direnen kadınlar asla yalnız yürümeyeceksin’ diye bağıran kadınlar daha sonra aynı gösteriyi İspanyolca yapmak istedi. Ancak eylemi takip eden bir polis müdürü, bu sırada megafondan kalabalığa seslendi ve ‘‘Yaptığınız eylem 2911 sayılı kanun kapsamında kanunsuzdur. Ayrıca devlet aleyhine yapmış olduğunuz eylemler suçtur’’ diyerek eyleme son verilmesini istedi.

Ataselim: ‘‘Asıl suç İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamamaktır, 10 yılda 2 bin 952 kadın öldürüldü’’ Kadıköy İskele Meydanı’ndaki kadınların polisin duyurusuna yanıtı, ‘Asla yalnız yürümeyeceksin’ şeklinde slogan atmak oldu. Kadın Cinayetleri Platformu Genel Sekreteri Fidan Ataselim de ‘‘Suç olan şey nedir? Asıl suç nedir ben söyleyeyim; suç 6284’ü uygulamamaktır, suç İstanbul Sözleşmesi’ni uygulamamaktır. Suç vurulmak için kapısına geldiklerinde kadınları geri göndermektir. Kadınlar kendi hayatların dair karar vermek istedikleri için öldürülüyorlar. 10 yılda 2 bin 952 kadın öldürüldü’’ dedi. Emniyet görevlileri üç kez ‘dağılın’ anonsu yaptıktan sonra başta kadın çevik kuvvet polisi olmak üzere ‘kadın cinayetlerini durduracağız’, ‘asla yalnız yürümeyeceksin’ şeklinde slogan atan kadınlara müdahale etti. Eylemci kadınları İskele Meydanı’ndan çıkaran polis, müdahale esnasında biber gazı da kullandı. İskele Meydanı’nda eylemlerine izin verilmeyen kadınlar, yürüyüşe geçti Rıhtım Caddesi’nden karşıya geçerek Kadıköy Kaymakamlığı Mal Müdürlüğü binası önünde yeniden toplanan kadınlar, bu kez sloganlar eşliğinde Şilili kadınların şarkısını Türkçe söylemeye başladı. Ve polisin uyarısına rağmen Muvakkithane Caddesi’ne doğru yürüyüşe geçti.