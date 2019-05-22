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Kadıköy'deki Oto Hırsızları Kamerada

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.05.2019 12:41 | Son Güncelleme

Kadıköy'de hırsızlık amacıyla girdiği bir evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA) Kadıköy'de hırsızlık amacıyla girdiği bir evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobili çaldığı öne sürülen şüpheli yakalandı. Şüphelinin yanındaki diğer şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Bostancı Mahallesi'nde ikamet eden Ömür A. 9 Mayıs'ta evine giren hırsızlık zanlısının, evden aldığı kontak anahtarıyla park halindeki otomobilini çaldığı gerekçesiyle polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlattı. Bölgede çalıntı araçlar üzerine çalışma yürüten ekipler, 16 Mayıs'ta Maltepe'de şüphelendikleri bir aracı takibe aldı. Plakayı sorgulayan ekipler, plakanın sahte olduğunu tespit edince aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede, aracın 9 Mayıs'ta Bostancı Mahallesi'nden çalınan araç olduğu belirlendi. Araç sürücüsü Cem Ö. (25) gözaltına alındı. Şüphelinin emniyette benzer suçlardan 5 suç kaydının olduğu öğrenildi. Araçta yapılan aramada, sahte plakalar, hırsızlık olaylarında kullanılan tornavida, İngiliz anahtarı, plastik kartlar ve kerpeten ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Cem Ö. ile birlikte aracı çalan diğer şüpheliyi arama çalışmaları ise devam devam ediyor.

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