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Kadıköy'deki silahla yaralama

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

Olaya karıştığı iddia edilen şüpheli gözaltına alındı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, bir kişiyi silahla yaraladığı iddia edilen kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, C.G. 9 Mart'ta, Göztepe'de bir kafede oturduğu sırada yanına gelen İbrahim A. (54) ile henüz bilinmeyen nedenle tartıştı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İbrahim A, C.G'yi silahla yaraladı. Daha sonra havaya birkaç el ateş eden şüpheli olay yerinden kaçtı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan C.G ambulansla Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili çalışma başlatan Kadıköy İlçe Emniyet Amirliği ekipleri, İbrahim A'yı olayda kullandığı tabancayla yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemleri devam ediyor.

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Kadıköy Göztepe Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü silahlı yaralama

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