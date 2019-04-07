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KADIKÖY'DEKİ SİLAHLI SALDIRI ANI KAMERADA

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.04.2019 20:04 | Son Güncelleme

Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA Kadıköy'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü.

Ramazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK / İSTANBUL DHA
Kadıköy'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırı anı bir işyerin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki kalabalığın içindeki Ünğan'a doğru bir kişi koşuyor. Ünğan'a elindeki silahla ateş eden bu kişi hiç durmadan koşarak uzaklaşıyor. Olay üzerine kaldırımdaki kalabalık sağa sola kaçışıyor. Vurulan Ünğan'ın yere düştüğü görülüyor.

Görüntü Dökümü:
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Güvenlik kamera görüntüleri
-Bir kişinin kalabalık içinde koşarak gelmesi
-Silahla ateş edip durmadan uzaklaşması
-Kaldırımdakilerin kaçışması
-Ünğan'ın yere yığılması

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