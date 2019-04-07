Kadıköy'deki silahlı saldırı anı kamerada

mazan EĞRİ-Murat KORKMAZ-Gamze ŞİMŞEK/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de bir cinayet davasında azmettirici olarak aranan İlhan Ünğan, eşi ve oğlunun önünde uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Saldırı anı bir işyerin güvenlik kamaralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımdaki kalabalığın içindeki Ünğan'a doğru bir kişi koşuyor. Ünğan'a elindeki silahla ateş eden bu kişi hiç durmadan koşarak uzaklaşıyor. Olay üzerine kaldırımdaki kalabalık sağa sola kaçışıyor. Vurulan Ünğan'ın yere düştüğü görülüyor.

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