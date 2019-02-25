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Kadıköy'deki taksici cinayeti

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

Aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince, 23 Şubat'ta Bostancı Meydan Taksi Durağında çalışan Aziz Kahraman (63) ile yolcular Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E. arasında çıkan tartışma sonucu Kahraman'ın darbedilerek öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından Kartal'daki Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi.

- Olay

23 Şubat'ta Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E., aracına bindikleri taksici Aziz Kahraman'ı, çıkan tartışmanın üzerine darbederek kaçmıştı. Kahraman, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Aziz Kahraman cinayet Cinayet Büro Amirliği

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