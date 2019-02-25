Kadıköy'deki taksici cinayetinde 2 kişi tutuklandı

Yüksel KOÇ/İSTANBUL,(DHA)-KADIKÖY'de aracına bindikleri taksiciyi darbederek öldürdükleri iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si, "kasten öldürme" suçundan tutuklandı.

Kadıköy Bostancı Meydan Taksi Durağı'nda çalışan Aziz Kahraman'ın (63) öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayı'na sevk edilen şüpheliler Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E'nin işlemleri tamamlandı.

Burada nöbetçi savcılığa çıkarılan 3 şüpheli, ifadelerinin alınmasının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Nöbetçi Anadolu Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Yakup İ. ve Metin K'nin "kasten öldürme" suçundan tutuklanmasına karar verdi. Hakimlik, diğer şüpheli Mehmet E'nin de adli kontrol tedbirleri kapsamında serbest bırakılmasına hükmetti.

OLAY

Kadıköy'de 23 Şubat'ta Metin K, Yakup İ. ve Mehmet E, aracına bindikleri taksici Aziz Kahraman'ı, çıkan tartışmanın üzerine darbederek kaçmıştı. Kahraman, kaldırıldığı Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti. Şüphelilerin olay günü alkol aldıktan sonra sabaha karşı Kahraman'ın kullandığı ticari taksiye bindikleri, yolda Yakup İ'nin kusması üzerine taksi şoförü ile şüpheliler arasında tartışma yaşandığı, şüphelilerden Yakup İ. ve Metin K'nin bu nedenle taksi şoförü ile kavga ettiği, diğer şüpheli Mehmet E'nin ise kavgayı ayırmaya çalıştığı belirlenmişti.

