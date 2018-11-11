Kadıköy'deki telefon dolandırıcılığı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yaşlı bir kişiyi, "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti" diyerek dolandırdığı ileri sürülen ve düzenlenen operasyonda biri bacağından vurularak yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, R.A.G. (23) ve şüpheli F.Ö, mahkeme tarafından tutuklandı.
Kadıköy'de dolandırmak istedikleri şahsın adresinde düzenlenen operasyonda polis tarafından bacağından vurularak yakalanan zanlı R.A.G.'nin daha önce benzer suçlara karıştığı belirlendi.
Zanlıların Pendik'te, E.Ş. isimli kadını da arayarak, "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti" diyerek dolandırdığı tespit edildi.
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