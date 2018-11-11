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Kadıköy'deki telefon dolandırıcılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.11.2018 22:21 | Son Güncelleme

Yaşlı bir kişiyi, hesaplarının terör örgütünün eline geçtiğini söyleyerek dolandırdığı ileri sürülen ve birisi bacağından vurularak yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de yaşlı bir kişiyi, "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti" diyerek dolandırdığı ileri sürülen ve düzenlenen operasyonda biri bacağından vurularak yakalanan 2 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Alınan bilgiye göre, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, R.A.G. (23) ve şüpheli F.Ö, mahkeme tarafından tutuklandı.

Kadıköy'de dolandırmak istedikleri şahsın adresinde düzenlenen operasyonda polis tarafından bacağından vurularak yakalanan zanlı R.A.G.'nin daha önce benzer suçlara karıştığı belirlendi.

Zanlıların Pendik'te, E.Ş. isimli kadını da arayarak, "hesaplarınız terör örgütünün eline geçti" diyerek dolandırdığı tespit edildi.

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