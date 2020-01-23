Kadıköy'deki trafik kazasında bir kişi yaralandı

İSTANBUL (AA) - Kadıköy'de, kaldırıma çıkan servis minibüsündeki bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Şerafettin İnanoğlu idaresindeki 34 SZB 87 plakalı servis minibüsü, Kadıköy istikametine seyir halindeyken Acıbadem Caddesi'nde kontrolden çıktı.
Karşı şeride geçerek ilerlemeye devam eden minibüs önce kaldırıma çıktı, ardından kaldırım üzerindeki ağaca çarparak durabildi.
Kazada, minibüste bulunan bir yolcu yaralanırken, kaldırım kenarında bulunan bir iş yerinde de hasar oluştu.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevrede önlem aldı. Yaralanan yolcu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü.
Kazanın ardından caddede trafik akışı kontrollü olarak sağlanırken, kaza yapan minibüsün kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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