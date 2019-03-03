HABER

KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET: ÖLDÜRÜLEN AMCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 14:32 | Son Güncelleme

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK  İstanbul DHA  Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı.

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA
Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı. Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar Kısıklı Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün akrabaları, komşuları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü
-----------------------
-Cenaze namazının kılınması
-Cenazenin taşınması
-Genel ve detaylar

PARTNERÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görünÜnlü oyuncu Aydan Şener'in bir de kızını görün
Bakan Soylu: 2019'da 42 PKK'lı terörist teslim olduBakan Soylu: 2019'da 42 PKK'lı terörist teslim oldu
Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

Ankara'da bin 408 polisle asayiş uygulaması

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

New York Times'ten olay yaratacak 'nükleer silah' iddiası

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Sabriye'den takımı hakkında olay sözler

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Acun'a ilginç mesaj: Sadece 10 dakika ayır...

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Beyoğlu'nda facia! Ölü sayısı yükseldi

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

Yok böyle vurgun! Aynı otomobili 85 kişiye satmışlar

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

Polis memuruna kurşun yağdırdılar!

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

'6,5 yıl muhalefette çalıştım, Erdoğan'dan para aldım'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye'nin yeni İHA'sı ilk uçuşuna hazırlanıyor

Türk mühendisler yaptı! İşte özellikleri...

37 yıl sonra aynı makam odasında

37 yıl sonra aynı makam odasında

'12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak'

12 aylık kazılarla Harran'ın kalıcı listeye girmesi kolaylaşacak

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Erdoğan talimat verdi! '7 gün 24 saat usulüne geçeceğiz'

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Mahkemede eşini bile inkar etti!

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

Ayağı kesilen buzağıya evde bakıyorlar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.