KADIKÖY'DEKİ VAHŞİ CİNAYET: ÖLDÜRÜLEN AMCA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Haber- Kamera: Ramazan EĞRİ - Gamze ŞİMŞEK İstanbul DHA

Öz yeğeni tarafından öldürüldükten sonra parçalara ayrılan Rıfat Rıza Öztürk (55) son yolculuğuna uğurlandı. Rıfat Rıza Öztürk için Üsküdar Kısıklı Gümüşsuyu Cami'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Öztürk'ün akrabaları, komşuları ve sevenleri katıldı. Öğle vakti kılınan cenaze namazının ardından Rıfat Rıza Öztürk'ün cenazesi Ümraniye Ihlamurkuyu Mezarlığı'na defnedildi.

Görüntü Dökümü

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-Cenaze namazının kılınması

-Cenazenin taşınması

-Genel ve detaylar

