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Kadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.06.2019 16:00 | Son Güncelleme

KADIKÖY'de can pazarının yaşandığı yangında engelli oğlunu dışarı çıkarttıktan sonra eşini de kurtarmak için girdiği dairede ölen Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL, (DHA) KADIKÖY'de can pazarının yaşandığı yangında engelli oğlunu dışarı çıkarttıktan sonra eşini de kurtarmak için girdiği dairede ölen Barbaros Çehreli ve eşi Ülker Çehreli'nin cenazeleri Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Yakınları ve komşuları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.
Kadıköy'de 7 katlı binanın 3'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangında dairede bulunan anne ve baba hayatını kaybederken engelli oğulları yaralı olarak kurtulmuştu. Görgü tanığı, Barbaros Çehreli'nin engelli oğlu Bora Çehreli'yi dışarı çıkarttıktan sonra eşi Ülker Çehreli'yi kurtarmak için tekrar daireye girdiği ve çıkamadığını söyledi. Savcının incelemesinin ardından cenazeler binadan çıkarılarak cenaze aracına kondu. Yakınları ve komşuları uzun süre gözyaşı dökerek tabuta dokundular. Cenazeler Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

(FOTOĞRAF)

Kadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildiKadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildiKadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildiKadıköy'deki yangında ölen 2 kişinin cenazesi Adli Tıp Kurumu'na gönderildi

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