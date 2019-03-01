Kadim Bulgar geleneği ‘Baba Marta’

Bulgaristan’da yaşayan Ortodoksların inançlarına göre baharın gelişini simgeleyen ’Baba Marta’, bir diğer adıyla ‘Marteniçka’ şenliği Edirne’de gerçekleştirildi.

Bulgaristan Edirne Konsolosluğu ve Sveti Georgi Kilisesi Papazı Alexander Çıkrık organizasyonunda Bulgarların kadim geleneği Baba Marta, Edirne’de tarihi Selimiye Camii’nin gölgesinde, Edirneli vatandaşlara kırmızı beyaz yünlerden hazırlanan ‘Marteniçka’ bilekleri dağıtılarak kutlandı.

Uçan leylek görünce doğaya bırakılıyor

1 Mart ile beraber baharın karşılandığı gelenekte, ‘Baba Marta’ kültürünü yansıtan kırmızı ve beyaz yün ipten yapılan bileklikler, Bulgar inançlarına göre doğada yeşil ya da uçan bir leylek görüldüğünde bilekten çıkarılıp dilek tutularak doğaya bırakılıyor.

“Hep beraber birbirimize destek çıkalım”

Sveti Georgi Kilisesi Papazı Alexander Çıkrık, yaptığı açıklamada, "İnşallah böyle dostluk, sıcaklık hep beraber sarılırsak birbirimize böyle mutlu oluruz. Hiçbir zamanda kırgınlık olmasın, temennimiz o. Hayırlısı olsun diyelim. Her zaman hep beraber birbirimize destek çıkalım” dedi.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu da komşu ülke Bulgaristan halkının Baba Marta Bayramları’nı tebrik ederek, dostluk ve barış mesajları temennilerinde bulundu.