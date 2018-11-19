"Kadim Şehirlerden, Modern Kentlere" konferansı

Prof. Dr. Sadettin Ökten, "Bizim değerler sistemimizle, inşa ettiğimiz şehirler uyuşmuyor. Arada bir değer uyuşmazlığı var, sıkıntı oradan kaynaklanıyor." dedi.

Ökten, Karabük Üniversitesi (KBÜ) tarafından 15 Temmuz Konferans Salonu'nda düzenlenen, "Kadim Şehirlerden, Modern Kentlere" konferansında, toplumların bir medeniyet tasavvuruna göre yaşadığını ve, insanın eylemleriyle var olduğunu söyledi.

Eylemlerin insanın hem kimliğini belirlediğini hem de varlığını ispatladığını ifade eden Ökten, "Bu eylemleri, sahip olduğumuz medeniyet tasavvuruna göre yapıyoruz. Bu tasavvur hem bilinir hem sevilir, benimsenir. İnsan inanmadığı bir takım değerlere göre hareket etmez, hareket etmek zorunda kalıyorsa o ona büyük bir zulüm olarak döner, ortaya çıkar. Medeniyet tasavvurunun değerlerine inanan insan, ona göre hayat kurgular." diye konuştu.

İnsanların mekan ve zamana bağlı olarak yaşadığını, mekansız ve zamansız hayatın düşünülemeyeceğini aktaran Prof. Dr. Ökten, şöyle konuştu:

"Toplumun eylemlerinin kemaliyle, bütünüyle, bütün olgunluğuyla görüldüğü yer şehirlerdir. Kırsaldakiler alınmasın. Kırsalın hayatı zaman zaman şehirden kaçanlar için çok güzel. Ama şehir, varlığın bütünüyle ortaya çıktığı, kemaliyle kendini ifade ettiği, bütün boyutlarıyla, zenginliğin yaşadığı, yaşandığı bir yer. Ama her şehir aynı değil ama şehirler genel manada bu hedefe doğru koşan yarışçılar gibidir. Tarihin farklı safhalarında, farklı toplumlarda, farklı medeniyet tasavvurlarında simge şehirler olmuştur."