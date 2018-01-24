Kadın 14. yeni bölüm fragmanı: Enver öfkeden çıldırıyor (Kadın son bölüm izle)

Kadın 14. bölüm fragmanı gecikmedi ve son bölümün ardından izleyicilerle paylaşıldı. Kadın yeni bölüm fragmanı Bahar'ın kocasının telefonundaki mesajları Enver babaya anlatması ile başlıyor. Kadın 14. bölüm fragmanından anlaışılıyor ki Enver, Şirin'in sırrını, mesajları atanın Şirin olduğunu açık etmeyecek ama Şirin'e çok sinirlenecek. Hatta Kadın yeni bölüm fragmanında Enver'in, Şirin'in suratına tükürdüğü görülüyor.

KADIN 14. BÖLÜM FRAGMANI

KADIN 14. BÖLÜM FRAGMANINA İZLEYİCİ TEPKİLERİ

Yeni bölüm fragmanı Kadın izleyicilerinin beğenisini topladı. Şirin'e karşı oldukça dolu olan izleyiciler, Enver'i takdir ettiler. Enver'in Şirin'e türükürmesi "oh olsun", "helal olsun" yorumları ile desteklendi. Ayrıca izleyiciler Enver babanın Bahar'a olan desteğini överken, Bahar'ın kendi annesinin kızını kollamamasına tepki gösterdiler

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yeliz öğrendiği şeylerden sonra ne yapacağını bilemez ve Şirin ile yüzleşir. Bahar’ın hastalığının belirtileri ise gün geçtikçe artmaktadır. Arif’in her fırsatta yanında olması Bahar’a hastalık sürecinde güç verir. Şirin’in aşırı kıskançlığı Bahar’a zor günler yaşatmaya devam etmektedir. Bahar’ın bir tesadüf sonucu Sarp’ın telefonuyla ilgili ulaştığı bilgi ise kafasını karıştırır. Kadın 13. son bölümü kaçırdıysanız veya yeniden izlemek isterseniz aşağıdaki bağlantıdan faydalanabilirsiniz.

Kadın son bölüm izle