Kadın 23. son bölüm izle: Şirin, Sarp'ı gördüğünü söyleyecek mi? (Kadın yeni bölüm fragmanı çıktı!)

Kadın 23. son bölümü ile dün akşamın en çok izlenen yapımı olmayı bir kez daha başardı. Fox TV'de salı akşamları ekrana gelen Kadın dizisi başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer alıyor. Güçlü rakiplerinin iki katı izlenme oranı ile ekrana gelen Kadın 23. bölüm sonrasında yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın son bölüm finalinde Sarp ile Şirin, telefoncuda karşılaşıyorlar. İkili bu durumda şok içinde ne yapacaklarını bilemiyorlar. Kadın yeni bölüm fragmanında ise Bahar'a lazım olan iliğin Şirin'inki ile uyumlu olduğu ortaya çıkıyor. Seyirciler, Şirin'in Sarp'ı gördüğünü Bahar'a söyleyip söylemeyeceğini merak ediyor. İşte Kadın son bölümü ile Kadın yeni bölüm fragmanı...

Kadın son bölüm izle

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Pırıl, duyduğu vicdan azabından sonra Bahar ve çocukları yakından görmek ister. Yaşadığı kaybetme korkusuyla da Alp’i bir an önce Amerika’ya gitmeye ikna etmeye çalışır. Alp ise ne olursa olsun uzaklaşmak istememektedir.

Ceyda ve Yeliz’in intikam almak için Şirin’e saldırması üzerine Şirin, yine olayı kendi tarafına çekmeyi başarır. Bahar’ın tüm olanlardan sonra Şirin’e duyduğu nefret her geçen gün artmaktadır. Hastalığının ilerlemesi üzerine de iyice güçsüzleşmeye başlar. Şirin’i ise mahallede çok büyük bir sürpriz beklemektedir...

KADIN 24. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Büyük heyecanla Fox TV ekranından izlenen Kadın son bölüm sonrasında paylaşılan yeni bölüm fragmanı merak edilen sorulara tam olarak cevap vermiyor. Sarp'ın karşılaşması sonrasında Şirin ne yapacak merak ediliyor. Diğer yandan Bahar'a uyacak olan iliğin Şirin'inki olduğu ortaya çıkıyor. Bahar bunu kabul edecek mi? İşte Kadın yeni bölüm fragmanı