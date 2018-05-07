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Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Bahar'ın durumu kötüye gidiyor! (Kadın son bölüm izle)

DİZİ HABERLERİ  | 07.05.2018 07:34 | Son Güncelleme

Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Salı günlerin en çok izlenen dizisi olan Kadın yeni bölüm fragmanında Bahar'ın sağlık problemi gittikçe kötüye gidiyor. Bahar'a yapılan süpriz doğum günü kutlaması ile başlayan fragmanda Bahar'ın çalışırken bir anda yere yığılması izleyenleri meraklandırdı. Şirin, Jale'nin sözlerini annesine aktarırken "Bahar'ın durumu her an ağırlaşabilir" sözleri dikkat çekiyor. İşte Kadın 28. yeni bölüm fragmanı...

Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı: Bahar'ın durumu kötüye gidiyor! (Kadın son bölüm izle)

Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk’un yer aldığı Kadın her salı günü Fox TV ekranlarında hayranları ile buluşuyor. Kocası Sarp’ın ölümünden sonra çocukları Nisan ve Doruk ile yaşamını sürdürmek zorunda kalan Bahar’ın acı hikayesi gözler önüne getiriliyor. Kadın son bölümde Şirin, Levent ile girdiği işler nedeniyle büyük tehlike yaşadı. Annesi ise yaşadığı şeyleri halüsinasyon sandı. Fakat sonra Şirin'in anlattığı detaylar ile o da Sarp'ın yaşadığına inandı. Kadın yeni bölüm 2. fragmanında ise doğum günü süpriz kutlaması ile hayli sevinen Bahar, çalıştığı sırada işyerinde olduğu yere yıkılıyor. İşte Kadın 28. yeni bölüm 2. fragmanı...

KADIN 28. YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI

KADIN 28. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Kadın 28. yeni bölüm fragmanında Hatice Hanım'ın sorusu Şirin'i zor durumda bırakır "Sarp, nasıl Bahar ve çocukların öldüğünü sanıyor".

KADIN 27. SON BÖLÜMÜ

Kadın son bölümde; Alp’in Levent’e ulaşması sonucunda işler iyice karışır. Levent nasıl bir olayın içine düştüğüne anlam veremez ve korkmaya başlar. Şirin’in de Alp’e ulaşma çabaları yüzünden başı belaya girer. Münir, onu Hatice ve Enver’i öldürmekle tehdit etmektedir. Hatice ve Enver ise tüm olanlardan habersiz Şirin’in Bahar’a ilik vermeyi kabul etmesinin mutluluğu içindedir.

Enver, Ceyda ve Peyami’nin düğününde giymesi için Bahar’a bir elbise diker. Ama Bahar’ın elbiseyi denemesi üzerine Enver, Ceyda ve Yeliz büyük bir şokla karşılaşacaktır. Arif’in ise Bahar’a olan duyguları her geçen gün daha da artmaktadır...

Kadın 27. son bölümü izle

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