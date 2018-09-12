Kadın 33. yeni bölüm fragmanı: Sarp mezar başında! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Kadın 33. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı Kadın dizisi Salı akşamları ekrana geliyordu. Kadın sezon finalinde Sarp, Doruk ile süpriz bir şekilde karşı karşıya geldiler. Bu sahne ile sezon finali yapan Kadın dizisi yeni sezonu merakla bekleniyordu. Kadın 33. bölüm fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşması sonrası soluğu mezarlıkta aldığı görülüyor. Sarp, çocukların ve Bahar'ın mezarını kazmaya başlıyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Kadın 33. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadın dizisi, Fox TV'de 24 Ekim 2017 tarihinde başladı. Salı günleri yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, gününde birinciliği ele geçirdi ve kimseye bırakmadı. Bahar ve iki çocuğunun yalnız başına hayatta kalma mücadelesini ekrana getiren Kadın dizisi, yeni sezonunda izleyiciyi ekrana başına çekecek. Yeni sezon başlama tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yok ama Ekim başlarında dizinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.