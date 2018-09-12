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Kadın 33. yeni bölüm fragmanı: Sarp mezar başında! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

DİZİ HABERLERİ  | 12.09.2018 11:59 | Son Güncelleme

Kadın 33. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Fox TV'de salı akşamları ekrana gelen ve reyting birincisi olan Kadın yeni sezonu ilk fragmanı paylaşıldı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı Kadın 2. sezonu için geri sayım başladı. Kadın 33. yeni bölüm fragmanında Sarp'ın elinde kürek ile mezarlığa gittiği ve çocuklar ile Bahar'ın mezarlarını kazmaya başladığı görülüyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor? İşte Kadın 33. yeni bölüm fragmanı...

Kadın 33. yeni bölüm fragmanı: Sarp mezar başında! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Kadın 33. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı Kadın dizisi Salı akşamları ekrana geliyordu. Kadın sezon finalinde Sarp, Doruk ile süpriz bir şekilde karşı karşıya geldiler. Bu sahne ile sezon finali yapan Kadın dizisi yeni sezonu merakla bekleniyordu. Kadın 33. bölüm fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşması sonrası soluğu mezarlıkta aldığı görülüyor. Sarp, çocukların ve Bahar'ın mezarını kazmaya başlıyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Kadın 33. yeni bölüm fragmanı...

KADIN 33. YENİ BÖLÜM FRAGMANI

KADIN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Kadın dizisi, Fox TV'de 24 Ekim 2017 tarihinde başladı. Salı günleri yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, gününde birinciliği ele geçirdi ve kimseye bırakmadı. Bahar ve iki çocuğunun yalnız başına hayatta kalma mücadelesini ekrana getiren Kadın dizisi, yeni sezonunda izleyiciyi ekrana başına çekecek. Yeni sezon başlama tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yok ama Ekim başlarında dizinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.

KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?

Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.

Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...

KADIN SON BÖLÜM İZLE

KADIN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU

Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.

Oyuncular:
Özge Özpirinçci - Bahar
Caner Cindoruk - Sarp
Bennu Yıldırımlar - Hatice
Ayça Erturan - Yeliz
Ece Özdikici - Jale
Şerif Erol - Enver
Seray Kaya - Şirin
Feyyaz Duman - Arif
Devrim Özder Akın - Musa
Kübra Süzgün - Nisan
Ali Semi Sefil - Doruk

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