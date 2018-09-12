Kadın 33. yeni bölüm fragmanı: Sarp mezar başında! (Kadın yeni sezon ne zaman başlıyor?)

Kadın 33. yeni bölüm fragmanı Fox TV tarafından yayınlandı. Başrollerinde Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar'ın oynadığı Kadın dizisi Salı akşamları ekrana geliyordu. Kadın sezon finalinde Sarp, Doruk ile süpriz bir şekilde karşı karşıya geldiler. Bu sahne ile sezon finali yapan Kadın dizisi yeni sezonu merakla bekleniyordu. Kadın 33. bölüm fragmanında Sarp'ın Doruk ile karşılaşması sonrası soluğu mezarlıkta aldığı görülüyor. Sarp, çocukların ve Bahar'ın mezarını kazmaya başlıyor. Peki Kadın yeni sezon ne zaman başlayacak? İşte Kadın 33. yeni bölüm fragmanı...
Kadın dizisi, Fox TV'de 24 Ekim 2017 tarihinde başladı. Salı günleri yayınlanmaya başlayan Kadın dizisi, gününde birinciliği ele geçirdi ve kimseye bırakmadı. Bahar ve iki çocuğunun yalnız başına hayatta kalma mücadelesini ekrana getiren Kadın dizisi, yeni sezonunda izleyiciyi ekrana başına çekecek. Yeni sezon başlama tarihi ile ilgili resmi bir açıklama yok ama Ekim başlarında dizinin yeni bölümünün yayınlanması bekleniyor.
KADIN SEZON FİNALİNDE NELER OLDU?
Enver’in hastaneye kaldırıldığını öğrenen Bahar büyük bir paniğe kapılır. Sarp ile karşılaşan Hatice ise bütün suçun Sarp’ta olduğunu düşünmektedir. Bahar, Arif’in itirafından sonra ona daha yakın davranmaya başlar. Arif’in ise Bahar’a olan sevgisi ise her geçen gün daha da artmaktadır. Şirin babasının başına gelenlerden dolayı kendini suçlar.
Enver tehlikede! ⚡#kadın @kadindizifox pic.twitter.com/DQDSnQAX07— FOX (@FOXTurkiye) 5 Haziran 2018
Sarp’ı kaybetmekten korkan Pırıl, tüm olanlardan sonra Sarp’ı tekrar Amerika’ya gitmek için ikna etmeye çalışır. Sarp’ı ise büyük bir sürpriz beklemektedir...
Doruk babasını tanıdı... ???? Yeni sezonda görüşmek üzere! #kadın @kadindizifox pic.twitter.com/SrHK5AgtCE— FOX (@FOXTurkiye) 5 Haziran 2018
KADIN DİZİSİ KONUSU VE OYUNCU KADROSU
Kocası Sarp’ın ölümünden sonra Bahar’ı hayata bağlayan iki şey vardır: Çocukları Nisan(7) ve Doruk(4). Onlarla elele verip hayatı bir oyuna, fakirliği eğlenceye, yokluğu neşeye çevirmeyi başarır. İnsanın yüzü güldüğünde kalbinin de onunla birlikte gülümseyeceğine inanır.
Oyuncular:
Özge Özpirinçci - Bahar
Caner Cindoruk - Sarp
Bennu Yıldırımlar - Hatice
Ayça Erturan - Yeliz
Ece Özdikici - Jale
Şerif Erol - Enver
Seray Kaya - Şirin
Feyyaz Duman - Arif
Devrim Özder Akın - Musa
Kübra Süzgün - Nisan
Ali Semi Sefil - Doruk
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