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Kadın 41. son bölümde Arif'e ne oldu? Arif öldü mü? Kadın 42. yeni bölüm fragmanı izle!

DİZİ HABERLERİ  | 28.11.2018 01:33 | Son Güncelleme

Kadın dizisi 41. son bölümüyle ekrana geldi. Fox'un reyting birincisi dizisi Kadın'ın 41. son bölümünde Bahar ve Sarp yıllar sonra yeniden kavuştu. Pırıl ise Arif'e Sarp'tan kurtulmak için iş birliği teklif etti. Kadın son bölüm finalinde ise Enver, Arif'in kahvehanesine geldiğinde ocakta kanlar buldu. Enver gördükleri karşısında donup kaldı. Peki Kadın'da Arif öldü mü? Arif'e ne oldu? Peki Kadın 42. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte Kadın dizisi 41. son bölüm final sahnesi ve yaşananlar.

Kadın 41. son bölümde Arif'e ne oldu? Arif öldü mü? Kadın 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 41. son bölümüyle 27 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın başrollerde oynadığı Kadın dizisinin son bölümünde, Bahar öldü sandığı Sarp'la kavuştu. Bahar öldüğünü sandığı Sarp'ı karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Bahar ve Sarp arasındaki aşk yeniden tazelenirken, kavuşma anını gören Arif büyük üzüntü yaşadı. Şirin ise Sarp'ı Bahar'dan kurtarmak için yeni planlar yaptı. Şirin Arif'e 'Bahar’ı Sarp’a mı bırakacaksın?' dedi. Bahar'ı Sarp'tan kurtarabileceğini söyleyen Şirin iş birliği yapmayı teklif etti.

Kadın son bölüm final sahnesinde ise tehlikede olduğunu bilen Arif gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bahar'ın babası Enver, Arif'in kahvehanesine gittiğinde ocağı yanık bulurken, Arif'in anahtarını ve cep telefonunu ise tezgahta gördü. Tezgahta kanları gören Enver donup kaldı. Peki Kadın dizisinde Arif'e ne oldu? Arif öldürüldü mü? Bu soruların yanıtı Kadın'ın 42. yeni bölümünde ortaya çıkacak.

KADIN 42. YENİ BÖLÜM FRAGMANI
Kadın dizisinin 42. yeni bölüm fragmanı da yayınlandı. Kadın yeni bölümde Şirin'le yüzleşen Sarp, cep telefonundaki fotoğrafları silmesini istiyor.

KADIN SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Arif ile ayrılan Bahar, ayrılığın üzerine Sarp’ı birden karşısında bulur. Yıllar önce ölen kocasını karşısında bulmak ona hayatının en büyük şokunu yaşatacaktır. Sarp ve Bahar kavuşmasına şahit olan Arif’in ise gördüğü şey karşısında dünyası başına yıkılmıştır. Sarp ve Bahar’ın bir arada olmasını asla istemeyen Şirin, Enver’in telefonunu kırmasıyla beraber kaybettiği fotoğrafları başka bir şekilde bulmanın yollarını arar.


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