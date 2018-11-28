Kadın 41. son bölümde Arif'e ne oldu? Arif öldü mü? Kadın 42. yeni bölüm fragmanı izle!

Fox TV'nin sevilen dizisi Kadın 41. son bölümüyle 27 Kasım Salı akşamı ekrana geldi. Özge Özpirinçci, Caner Cindoruk, Bennu Yıldırımlar ve Seray Kaya'nın başrollerde oynadığı Kadın dizisinin son bölümünde, Bahar öldü sandığı Sarp'la kavuştu. Bahar öldüğünü sandığı Sarp'ı karşısında görünce büyük mutluluk yaşadı. Bahar ve Sarp arasındaki aşk yeniden tazelenirken, kavuşma anını gören Arif büyük üzüntü yaşadı. Şirin ise Sarp'ı Bahar'dan kurtarmak için yeni planlar yaptı. Şirin Arif'e 'Bahar’ı Sarp’a mı bırakacaksın?' dedi. Bahar'ı Sarp'tan kurtarabileceğini söyleyen Şirin iş birliği yapmayı teklif etti.

Kadın son bölüm final sahnesinde ise tehlikede olduğunu bilen Arif gizemli bir şekilde ortadan kayboldu. Bahar'ın babası Enver, Arif'in kahvehanesine gittiğinde ocağı yanık bulurken, Arif'in anahtarını ve cep telefonunu ise tezgahta gördü. Tezgahta kanları gören Enver donup kaldı. Peki Kadın dizisinde Arif'e ne oldu? Arif öldürüldü mü? Bu soruların yanıtı Kadın'ın 42. yeni bölümünde ortaya çıkacak.