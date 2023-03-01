HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kadın ambulans şoförleri, depremzedeler için seferber oldu

Kadın ambulans şoförleri, depremzedeler için seferber oldu

01.03.2023 13:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'da deprem bölgelerinde görev yapan, Türkiye’nin dört bir yanından gelen 112 ve UMKE kadın ambulans şoförleri, depremzedelere yardım edebilmek için afetin olduğu ilk günden itibaren canla başla çalışıyor.

Kadın ambulans şoförleri, depremzedeler için seferber oldu

Kahramanmaraş merkezli depremlerin vurduğu kentlerde yaralar sarılmaya devam ediliyor. Afetin olduğu ilk günden itibaren Türkiye’nin dört bir yanından deprem bölgelerine gelen 112 ve UMKE kadın ambulans şoförleri, depremzedelere yardım etmek için gece gündüz çalışıyor. Hatay’da görev yapan ve binlerce yaralı depremzedeyi acil olarak hastanelere yetiştiren kadın ambulans şoförleri, şartlar ne kadar zor olursa olsun, afet bölgelerinde yaralar tam olarak sarılıncaya dek çalışacaklarını söyledi.

‘BU İNSANLAR HİÇBİR ZAMAN UNUTULMAMALI’

Depremin ilk gününden itibaren sahaya çıktıklarını söyleyen İzmir İl Sağlık Müdürlüğü personeli 112 ambulans şoförü Hediye Melis Kanat, “Daha önce İzmir depremini yaşamıştım. Bu acıyı biliyorum. Burada sokaklarda enkaz çok fazla olduğu için vakaya yetişmek güçtü. Navigasyonlar işlevsiz kalmıştı. Elimizden geleni yapıp güvenliği de elden bırakmadan çalıştık. Bölgeyi tarayıp çöken yoları tespit ettik. Ambulans çalışanları olarak yüzlerce hastanın naklini sağladık. Yeri geldi dinlenmek yerine yardım dağıtımına katıldık. Tek temennim, buraya gelen yardımların devam etmesi, bu insanların hiçbir zaman unutulmamasıdır” dedi.

Ekran görüntüsü 2023-03-01 132304

‘ANNE KİMLİĞİMİ BİR KENARA BIRAKIP GELDİM’

Depremin ilk günü Edirne’den Hatay’a geldiğini söyleyen UMKE personeli Pınar Gün ise hemşire olduğunu ama aynı zamanda deprem bölgesinde ambulans şoförlüğü yaptığını söyledi. 16 yaşındaki kızını Edirne’de bırakıp, ilk günden itibaren deprem bölgesinde çalıştığını anlatan Gün, "Tabii oldukça zor fakat anne kimliğimi bir kenara bırakıp yardıma geldim. Van depremini yaşayan biriyim. Dirayetli bir şekilde çalışıyoruz. Yeri geliyor enkazın içindeyiz. Bir insanı canlı kurtarmak her zorluğa değiyor. Ülkemiz, evlatlarımız için çalışıyoruz" diye konuştu.

Antalya 112 Acil Servis'te ambulans şoförü Arzu Telli ise "Depremin ilk olduğu saatten itibaren toparlanıp çıkış yaptık. Geldiğimizde Hatay’ın yerle bir olduğunu gördük. Buradaki arkadaşlarımız da canla başla yardım etmeye başlamışlardı. Hemen enkaza koştuk. Burada bir sahra hastanesi kurup yaralılara müdahale etmeye başladık. Enkaz arasında yollar kapalı, elektrik yok. Işıklar kapalı. Çok zorlu süreçlerden geçtik enkazın arasında. Çaresiz kaldığımız anlar oldu. 11 yıllık ambulans şoförü olmama rağmen bayağı zorlandım. En büyük korkumuz, bir yerlere yetişememekti. Ulaşmamız gereken bir sürü yaralı vardı ama cesaretimizi toplayan bir şey vardı. Buraya bir amaç için geldik. Yardım etme amacımız, bizi ayakta tuttu. Ailemi geride bıraktım ama yıllardır bu duruma alışkınlar" dedi. (DHA)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Twitter çöktü mü? 1 Mart 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? Erişim problemi kullanıcıları isyan ettirdi!Twitter çöktü mü? 1 Mart 2023 Twitter'da sorun mu var, ne zaman düzelecek? Erişim problemi kullanıcıları isyan ettirdi!
Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!Erdoğan Elbistan'da... O pankart dikkat çekti!
'Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız''Fay hattı geçiyor' dedi ve uyardı: 'Biz depremden kurtulamayız'
Anahtar Kelimeler:
deprem

En Çok Okunan Haberler

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Rehber yayımlandı! EYT başvurusu için adres E-Devlet...

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Icardi, eşi Wanda Nara'nın üstü çıplak fotoğrafını paylaştı!

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Bahçeli tepki gösterdi! "Sessizlik olacak, indirin şunları"

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

Paylaşımları sonrası gözaltına alınmıştı! Ercan hakkında karar çıktı

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

'Haritalar sınırda olduğumuzu gösteriyor" İşte son tahminler

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

Bursa'da kan donduran cinayetler! Arkadaşlarını öldürdü, cesetleri ise...

İlginizi Çekebilir

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Mucizeyi başardı! Korkunç fırtınada botu alabora olunca...

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Modadan elektroniğe binlerce üründe indirim! Günün fırsatlarını kaçırmayın

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Kalitesiyle öne çıkıyor, retro tasarımıyla göz dolduruyor!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.