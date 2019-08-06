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Kadın ameliyatları artık çok daha kolay

SAĞLIK HABERLERİ  | 06.08.2019 11:09 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd.

Kadın ameliyatları artık çok daha kolay

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Şimşir, jinekolojik rahatsızlıklarda uygulanan prosedürleri anlattı.
Kadın hastalıkları sorununun daha fazla değerlendirilmesi gerekebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Şimşir, “Bu değerlendirmeler sonucunda ameliyat olmanızı gerektirecek durumlar da oluşabilir” dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şimşir ayrıca Kadın hastalıklarının tedavisinde uygulanan en modern tekniklerden bahsetti.
Rahim ağzınızdaki anormal hücreler çoğu zaman tedavi olmadan iyileşebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Olmazlarsa, sağlık uzmanınız serviksi veya serviksin bir bölümünü dondurmak için kullanılan son derece etkili bir jinekolojik tedavi olan kriyoterapi önerebilir. Bu prosedürün amacı, kanser öncesi hastalıklar olarak adlandırılan değişiklikleri gösteren anormal servikal hücreleri yok etmektir” dedi.

Kolposkopi
Kolposkopi, kolposkopla yapılan cerrahi olmayan bir tanı aracı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Rahimde normal olmayan bir durumdan şüphelenildiğinde ve Pap smear testine ihtiyaç olduğunda serviks, vajina ve vulva’yı daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanılır. Doktorunuz olağandışı hücrelerin bulunduğu bir alan bulursa, bir örnek alabilir ve test için laboratuvara gönderebilir” diye konuştu.

Dilatasyon ve Küretaj
Dilatasyon ve küretaj en sık uygulanan jinekolojik prosedürlerden olduğunu vurgulayan Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Bu cerrahi olmayan işlem sırasında, doktor uterin astarınızı vakumla veya keskin bir küretle (cerrahi alet) çıkarır. Prosedür, uterus kanseri veya polipleri ve prekanseröz durum endometrial hiperplazi gibi uterus durumlarını teşhis etmenin bir yoludur. Doktorunuz ayrıca aşırı kanamaya neden olan bir doğumdan sonra uterus fibroid tümörlerini, molar gebeliği veya uterusta kalan plasentayı çıkarmayı önerebilir” ifadelerini kullandı.

Histeroskopi
Histeroskopi, doktorunuzun uterus sorunlarını teşhisi ya da tedavisi için cerrahi olmayan bir yol sağladığını söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Bunlar yapışmayı gidermek (skar doku), rahim içi bir araç yerleştirmek veya tekrarlanan düşüklerin nedenini belirlemeyi içerir. Bu işlem sırasında, doktorunuz rahiminize vajinadan sokulan ince, ışıklı, teleskop benzeri bir cihaz olan histeroskop kullanır. Rahminizin fotoğraflarını daha ayrıntılı inceleme için bir ekrana gönderir” dedi.

LEEP Prosedürü
Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Doktorunuz, PAP smear testi sonrası serviks yüzeyinde anormal hücreler olduğunu gördüğünde, elektrocerrahi eksizyon prosedürünü (LEEP) kullanabilir. İşlem sırasında anormal dokuyu kesmek için elektrik yüklü, ince bir tel halkası kullanır” diye konuştu.

Pelvik Laparoskopi
Laparoskopi genellikle genel anestezi altında yapılan cerrahi bir işlem olduğunu söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şimşir, şöyle devam etti;
“Ancak, hastanın uyanık kalmasına izin veren başka tip anesteziyle de yapılabilir. Tipik pelvik laparoskopi, göbek deliğinde veya alt karın bölgesinde küçük (1/2/3/4 santimlik) kesi içerir. Daha sonra karnınızın içine karbondioksit pompalanarak cerrahın organlarınızı daha kolay görmesine yardımcı olur. Durumunuza bağlı olarak, doku numuneleri alınabilir, skar dokusu çıkarılabilir, uterusunuz onarılabilir veya yumurtalıklarınız çıkarılabilir. Doktorunuzun bu tekniklerden birisini uygulaması gerektiğinde sizin rahatsızlığınız ve uygulanacak teknik hakkında size özel bilgi verecektir. Ve mümkün olduğunca hasta açısından en modern ve avantajlı tekniği seçmeye özen gösterecektir.

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