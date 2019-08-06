Kadın ameliyatları artık çok daha kolay

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Şimşir, jinekolojik rahatsızlıklarda uygulanan prosedürleri anlattı.

Kadın hastalıkları sorununun daha fazla değerlendirilmesi gerekebileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Coşkun Şimşir, “Bu değerlendirmeler sonucunda ameliyat olmanızı gerektirecek durumlar da oluşabilir” dedi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Şimşir ayrıca Kadın hastalıklarının tedavisinde uygulanan en modern tekniklerden bahsetti.

Rahim ağzınızdaki anormal hücreler çoğu zaman tedavi olmadan iyileşebileceğini söyleyen Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Olmazlarsa, sağlık uzmanınız serviksi veya serviksin bir bölümünü dondurmak için kullanılan son derece etkili bir jinekolojik tedavi olan kriyoterapi önerebilir. Bu prosedürün amacı, kanser öncesi hastalıklar olarak adlandırılan değişiklikleri gösteren anormal servikal hücreleri yok etmektir” dedi.

Kolposkopi

Kolposkopi, kolposkopla yapılan cerrahi olmayan bir tanı aracı olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Şimşir, “Rahimde normal olmayan bir durumdan şüphelenildiğinde ve Pap smear testine ihtiyaç olduğunda serviks, vajina ve vulva’yı daha ayrıntılı bir şekilde incelemek için kullanılır. Doktorunuz olağandışı hücrelerin bulunduğu bir alan bulursa, bir örnek alabilir ve test için laboratuvara gönderebilir” diye konuştu.