Kadın arıcının azmi, çevresine örnek oldu

Umut KARAKOYUN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Bayındır ilçesinde yaşayan Hafize Ağartır (35), bir hastanede 7 yıl yardımcı personel olarak çalıştıktan sonra, kızı Elif'in doğumuyla farklı alana yönelmeye kadar verdi. Daha önce hiç bilmediği arıcılık sektörüne girmeye karar veren Hafize Ağartır, çevresinden gelen "Arıcılık kim, siz kim" eleştirilerine aldırmadı, 4 yıl önce 5 kovanla çalışmalara başladı. Şimdi 35 kovanla arıcılık yapan Ağartır, daha önce 'Yapamazsın' diyenlerin şimdi bilgi almak için kendisine başvurduğunu söyledi.

Bayındır ilçesinde yaşayan Hafize Ağartır, 7 yıl boyunca bir hastanede yardımcı personel olarak görev yaptı. Daha sonra hamile kalan ve kızı Elif’i (5) dünyaya getiren Hafize Ağartır, işine dönmedi. Ancak ev ekonomisine katkı sunmak isteyen, bu nedenle farklı arayışlar içerisine giren Ağartır, eşi Serkan Ağartır’ın (37) arıcılık fikrine sıcak baktı. 4 yıl önce 5 kovanla arıcılık yapmaya başlayan Ağartır, önce büyük zorluklar yaşadı. Arıcılık yapmaya başladığı zaman, bazı kişilerin kendisine güldüğünü, "Arıcılık kim siz kim" sözleriyle dalga geçtiklerini, ilk zamanlar arı sokmaları nedeniyle de zor günler yaşadığını söyleyen Hafize Ağartır, zamanla mesleğe alıştı. İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin arıcılık ile ilgili projelerinden destek alan Ağartır, şimdi arılardan çeşitli ürünler elde ediyor. Bal alırken tezek yerine doğal olduğu için çam talaşı ile yaktığı ateşten çıkan dumanları kovanlara sıkarak arıların sakinleşmesini sağlayan Ağartır, "Ben daha önce böyle bir iş yapmadım. Arıcılıkla ilgili geçmişim yoktu. İşi bıraktıktan sonra ‘Ne yapabilirim, evime nasıl katkı sunabilirim, nasıl sağlıklı ürünler üretebilirim' diye düşündüm. Bu iş 'Kendi evimize sağlıklı arı ürünlerini nasıl getirebilirim' sorusu ile başladı. Daha sonra bu alanda attığım adımlar, beni Ege Üniversitesi’nden bu işe teşvik eden bilim insanlarımızla buluşturdu. Bilim insanları bu işin nasıl yapıldığına dair bana çok faydalı bilgiler verdi. Onların sayesinde arı ürünlerini üretmeyi öğrendim" dedi.