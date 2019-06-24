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Kadın arkadaşını kaçırıp, annesinin evinde intihar etti

YAŞAM HABERLERİ  | 24.06.2019 15:24 | Son Güncelleme

AYDIN'ın Köşk ilçesinde, Mehmet Ç.

Kadın arkadaşını kaçırıp, annesinin evinde intihar etti

Bahattin ALBAYRAK / KÖŞK (Aydın), (DHA)- AYDIN'ın Köşk ilçesinde, Mehmet Ç. (46) tabancayla başına ateş ederek yaşamına son verdi. Mehmet Ç.'nin olaydan önce aynı iş yerinde çalıştığı bir kadını kaçırdığı ortaya çıktı.
Soğukkuyu Mahallesi Stat Sokağı'nda yaşayan annesinin evine gelen kamyon şoforü Mehmet Ç., saat 10.30 sıralarında, yalnız olduğu sırada başına dayadığı tabancanın tetiğini çekti. Silah sesi üzerine eve koşan komşuları, Mehmet Ç.'yi kanlar içinde buldu. İhbar üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Salğık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Mehmet Ç.'nin olay yerinde yaşamını yitirdii belirlendi. Mehmet Ç.'nin cesedi, yapılan inceleme sonrası otopsi için Adnan Menderes Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
Mehmet Ç.'nin Manisa'nın Turgutlu ilçesinde aynı firmada birlikte çalıştığı, ismi öğrenilemeyen bir kadın arkadaşını dün kaçırdığı, sekreter olan kadının ailesinin polise giderek şikayetçi olduğu öğrenildi. Mehmet Ç.'nin, kadın arkadaşını bölgedeki bir mezarlık yakınında, kiraladığı otomobilde bırakıp, annesinin evine giderek yaşamına son verdiği öğrenildi. Polis tarafından bulunan kadının ise emniyete götürüldüğü kaydedildi.

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Kadın arkadaşını kaçırıp, annesinin evinde intihar ettiKadın arkadaşını kaçırıp, annesinin evinde intihar ettiKadın arkadaşını kaçırıp, annesinin evinde intihar etti

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