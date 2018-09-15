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Kadın arkadaşını kent meydanında dövüp, yerde sürükledi

YAŞAM HABERLERİ  | 15.09.2018 11:59 | Son Güncelleme

ANTALYA'da, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin T., tartıştığı kadın arkadaşı T.A.'yı onlarca kişinin gözleri önünde dövdü, yerde sürükledi.

Semih ERSÖZLER/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA'da, alkollü olduğu iddia edilen Hüseyin T., tartıştığı kadın arkadaşı T.A.'yı onlarca kişinin gözleri önünde dövdü, yerde sürükledi. Vatandaşlarca yakalanan Hüseyin T., polise teslim edildi. Olay, dün saat 23.30 sıralarında Cumhuriyet Meydanı'nda meydana geldi. Kent merkezinde gezen ve alkollü oldukları önü sürülen Hüseyin T. ve kız arkadaşı T.A. arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Hüseyin T., meydanda, onlarca kişinin gözleri önünde T.A.'yı dövmeye başladı. T.A.'yı yerde sürükleyen Hüseyin T.'ye bir süre sonra çevredekiler müdahale etti. Toplanan kalabalık Hüseyin T.'ye tepki gösterdi ve kaçmasını engelledi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yerde hareketsiz yatan T.A., sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Gözaltına alınan Hüseyin T. ise polis merkezine götürüldü.

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